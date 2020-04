[En cours] 5 coques Rhinoshield pour iPhone à gagner !

Medhi Naitmazi

L'accessoiriste Rhinoshield, connu pour ses coques et protections d'iPhone de qualité, s'est associé à iPhoneSoft afin de vous proposer un joli concours printanier à l'occasion de la sortie du nouvel iPhone SE 2020.



Pour fêter le nouvel appareil Apple, mais aussi la nouvelle collection de coques dédiées à l'iPhone SE, voici donc l'occasion de gagner une coque gratuite signée Rhinoshield.

Une coque gratuite à gagner pour votre iPhone

Rhinoshield propose pas moins de 4 modèles distincts de coques pour iPhone, avec à chaque fois, des variantes permettant différents coloris et styles. Rien que sur la gamme CrashGuard NX, il y a 13 coloris avec la possibilité de changer celle du bumper, de la bordure et des boutons.



Aujourd'hui, nous vous proposons donc de gagner une coque pour iPhone, peu importe votre modèle (iPhone 11 Pro, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 8, iPhone SE, et autres). Voici un aperçu des CrashGuard NX, CrashGuard, SolidSuite et Mod NX en images pour faire votre choix :

Protection CrashGuard NX

Des bumpers modulaires colorés qui s'adaptent à tous les styles et qui laissent transparaitre le design de votre iPhone.

Protection CrashGuard

Des bumpers simples, colorés et efficaces pour protéger votre iPhone.

Protection Solid Suite

Des coques haut de gamme avec plusieurs finitions comme le bois, le graphite, le cuir, le métal brossé ou la microfibre. Plusieurs finitions, plusieurs coloris élégants.

Protection Mod NX

Un bumper amélioré avec un dos en verre personnalisable.

Pour tenter de gagner la coque (valeur entre 24,99 et 39,99€)

Téléchargez notre application iSoft

Likez notre page Facebook ou notre page Instagram

Laissez un commentaire sur cet article depuis notre app en précisant la couleur voulue et le modèle du téléphone

Utilisez votre adresse email (valide) dans le champ adéquat (pas dans celui dédié au commentaire)

5 personnes seront tirées au sort en France Métropolitaine, Suisse et Belgique

Fin du concours : le 26/04/2020 à 20H00

Bonne chance à toutes et à tous !



Si vous perdez, vous pourrez tout de même acheter les protections Rhinoshield sur Amazon que nous avons sélectionnées.