Sosh passe le forfait 20 Go de ses clients à 40 Go

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Et rebelote. Sosh, l'opérateur low-cost d'Orange, avait surclasser ses abonnés au forfait 50 Go hier en ajoutant 20 Go de DATA sans surcoût, voilà qui fait de même pour les forfaits 20 Go. A partir du 9 octobre, les clients auront donc 40 Go à utiliser pour le même prix.



Mais pour ceux qui voudraient passer chez Sosh peuvent profiter de l'offre 60 Go à 13,99€ ou 100 Go à 16,99€ pendant quelques jours encore.

Sosh : le forfait 40 Go remplace l'offre 20 Go

Sosh n'augmente pas le prix de l'abonnement, mais seulement l'enveloppe de data qui passe donc de 20 à 40 Go. Un bol d'air pour les amateurs de streaming musical ou vidéo. Voici le message posté sur les forums de Sosh :



Du nouveau pour nos clients ! 20Go de plus sur les forfaits à 19,99€/mois et 24,99€/mois. Ainsi, l'offre 24,99€ est passée ce matin de 50Go à 70Go de data et l'offre 19,99€ passera dès le 09/10 de 20Go à 40Go de data. On vous aime !



Pour information, Sosh présente la meilleure couverture réseau grâce à Orange, ainsi qu'une compatibilité eSIM pour les iPhone récents.



Rendez-vous sur le site de Sosh pour passer commande avant la fin des promotions dans moins de deux semaines.