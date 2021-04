Le portage officiel de Linux arrivera en juin avec la version 5.13

Alors que certains développeurs travaillent sur des portages de Linux sur Mac M1, le support officiel pourrait arriver plus tôt que prévu. Comme indiqué par Phoronix, la prochaine version Linux 5.13 va apporter le support préliminaire des Mac M1.

Linux tourne sur Mac M1

Le site spécialisé explique que si l'exécution native de Linux sur un Mac M1 a encore du chemin à parcourir, les choses sont maintenant «suffisamment en place» pour que le noyau Linux 5.13 puisse ajouter le support. Le noyau Linux 5.13 devrait sortir en juin.

Depuis le début de cette année, il y a eu une série de correctifs du noyau Linux dédié aux ordinateurs Apple M1 pour mettre en place les pilotes essentiels et nécessaires au démarrage du noyau Linux sur les Mac Mini, MacBook Pro et MacBook Air 2020 alimentés par Apple Silicon. [...] Ce code très précoce est susceptible de débarquer pour Linux 5.13, qui à son tour deviendra stable dans la période de juin.

Quant à savoir à quoi s'attendre de ce premier portage de Linux, le rapport précise :

Ce port initial de Linux sur les Mac M1 met en place les bits UART, interruptions, SMP et DeviceTree pour offrir des fonctionnalités de base. Il existe également un frame-buffer basé sur SimpleFB, mais obtenir une accélération 3D / vidéo fonctionnelle sera évidemment un défi de taille.

Entre le moment où Phoronix a partagé l’information (hier soir) et maintenant, la pull request pour le noyau Linux 5.13 soumise jeudi a été validée, ce qui confirme que le support initial sera bien de la partie en juin prochain. La pull request - proposition de modifications - a été soumise par le développeur Hector Martin, qui travaille sur le projet Asahi Linux.

Le projet Asahi Linux qui se concentre uniquement sur ce portage développe également un bootloader, m1n1, pour prendre en charge autant de particularités matérielles que possible et présenter un protocole de démarrage Linux Arm64 standard et une arborescence de périphériques.



Une bonne nouvelle qui arrive après que Corellium ait pu porter Ubuntu - une distribution Linux populaire - sur les Mac M1 en janvier, mais de manière non officielle.



Pour les développeurs, n’hésitez pas à regarder le projet en détail sur GitHub.