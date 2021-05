[En cours] Concours : 3 chargeurs ESR HaloLock à gagner pour iPhone 12

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

48



Nouveau concours pour fêter l'arrivée des beaux jours avec des accessoires pour vos iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Après les coques, c'est au tour des supports MagSafe.



Cette fois, nous vous proposons 3 produits du fabricant ESR qui offre une large gamme pour tous les produits Apple.

Des supports MagSafe gratuits pour iPhone 12

Nous avions déjà présenté les produits HaloLock de ESR qui sont l'équivalent du MagSafe d'Apple. Ces accessoires tire parti du puissant aimant implanté dans les iPhone 12 pour "accrocher" ces derniers. Comme toujours, ESR affiche un rapport qualité / prix imbattable.

Pour commencer, nous vous proposons de gagner le nouveau chargeur sans-fil HaloLock Kickstand à 19,99 euros. Il permet d'avoir une recharge sans fil tout en inclinant (ou non) l'appareil pour consulter ses messages ou regarder une vidéo grâce à une béquille réglable brevetée. Elle est supporte un angle de vue allant de 30 à 60 degrés et se plie facilement si son utilisation n’est pas désirée. La charge se fait à 7,5 W (contre 15 W pour les chargeurs Apple) mais le câble USB-C fourni est entièrement amovible.

Acheter le HaloLock Kickstand à 19,99€.

Le second produit s'appelle HaloLock Adjustable à 26,99 euros. Avec son anneau compatible avec MagSafe pour le placement et la recharge sans fil des iPhone 12, ce bras articulé en 4 parties permet d'ajuster le support de recharge à l'angle le plus confortable tout en proposant un maximum de stabilité, même si votre iPhone vibre à la réception d'un message. La charge se fait à 7,5 W et un câble USB-C est fourni.

Acheter le HaloLock Adjustable à 26,99€.

Enfin, le support voiture qui fait également office de chargeur sans-fil, le HaloLock Magnetic à 24,99 euros. Comme ses deux cousins, ce produit dispose d'une fixation magnétique puissante qui soutient constamment votre iPhone même sur les routes les plus chaotiques. Il permet bien évidemment d'incliner l'iPhone 12 dans tous les sens, pour le GPS ou la consultation de messages.

Le chargeur est fourni avec une seconde cale pour une double stabilisation du support avec joint d’articulation rotatif compatible avec une grande variété de grille d’aération de voitures. Encore une fois, la charge se fait à 7,5 W et un câble USB-C est fourni.

Acheter le HaloLock Magnetic à 25,99€.

Voici 4 exemples de coques ESR à gagner

Pour tenter de gagner un chargeur MagSafe

Téléchargez notre application iSoft.

Suivez-nous sur Twitter et retweeter notre message pour le concours.

Laissez un commentaire sur cet article depuis notre application iOS en précisant le chargeur désiré.

3 personnes seront tirées au sort (France métropolitaine seulement).

Fin du concours : le 6/06/2021 20H00.

Bonne chance toutes et tous ! Et n'oubliez pas non plus les autres accessoires comme les coques pour iPhone 12 et les chargeurs muraux pour iPhone 12.