SFR annonce offrir un accès à la 5G à tous ses abonnés de la mi-juin à fin juillet

Après l'annonce d'Orange/Sosh qui a révélé offrir la 5G pendant un temps limité à ses abonnés qui n'y ont pas accès d'habitude, c'est au tour de SFR qui fait une annonce similaire dans un communiqué de presse. L'opérateur qui est en grande difficulté avec une perte massive d'abonnés sur ses forfaits mobiles a décidé de jouer la carte de la générosité en ouvrant son réseau 5G et en lançant une nouvelle gamme de forfaits mobile.

SFR ouvre les vannes de la 5G

À travers un communiqué de presse, l'opérateur SFR a annoncé une bonne nouvelle pour ses abonnés qui possèdent un forfait 4G et 4G+ et qui n'ont pas accès au grand réseau 5G national. De la mi-juin jusqu'à la fin juillet, leur smartphone affichera temporairement le logo 5G, si celui-ci est compatible. Cette révélation a été faite par l'opérateur aujourd'hui :

Dès la mi-juin, SFR va faire profiter de la 5G à l’ensemble de ses abonnés grand public disposant d’un forfait data. Cette migration vers une technologie plus performante sera opérée gratuitement et automatiquement pour les abonnés SFR Mobile avec forfait data qui ne disposent pas encore de la 5G. Ainsi, d’ici à fin juillet, l’ensemble du parc d’abonnés concernés bénéficiera de la 5G et profitera du confort et de la rapidité offerte par le réseau 5G de SFR.

Autre bonne nouvelle, la direction de SFR a décidé de tout faire pour stopper la tendance néfaste des résiliations massives. L'opérateur a quand même perdu 487 000 abonnés sur ses offres mobiles au premier trimestre de 2024, ce qui provoque sans surprise une difficulté supplémentaire dans la situation financière du groupe Altice, déjà très critique.



Pour sortir la tête de l'eau, SFR a annoncé dans son communiqué de presse lancer une nouvelle gamme mobile plus simple, plus généreuse, à des prix uniques, ultra-compétitifs et avec une 5G désormais incluse. Les forfaits sont déjà disponibles sur le site de SFR, on retrouve un forfait sans engagement à 200 Go en 5G à 19,99€/mois avec 100 Go depuis l'Europe et les DOM ou encore des forfaits avec téléphone à 250 Go en 5G à 34,99€/mois. Les abonnés SFR box ont bien évidemment des avantages tarifaires sur chaque forfait mobile de la nouvelle gamme.



Eric Pradeau, Directeur exécutif Grand Public de SFR a déclaré :

Ces initiatives puissantes et cohérentes marquent l’entrée dans une nouvelle ère pour les offres Mobile de SFR. La 5G pour le plus grand nombre, une gamme simplifiée et des enveloppes data riches, à des prix très compétitifs. Tout cela, allié aux performances des réseaux 5G et fibre dans lesquels nous ne cessons d’investir, va nous permettre de proposer la meilleure expérience possible à nos clients.

Ces changements vont-ils permettre à SFR de retrouver une croissance ? L'opérateur est actuellement celui qui perd le plus d'abonnés sur le mobile et le fixe, ce qui profite bien évidemment aux concurrents qui accueillent quotidiennement de nouveaux abonnés et les fidélisent avec des offres "muti-packs" box + mobile.

