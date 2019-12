Luminar 4 lance ses offres de Noël avec une belle réduction

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

1

Si vous êtes partisan de la retouche photo sur Mac et que vous aimez partir à la recherche de logiciels moins onéreux que les créations d'Adobe, alors peut-être avez-vous entendu parler de Luminar.



Créé par l'éditeur Skylum, cet outil se démarque par son accessibilité, offrant une expérience utilisateur impressionnante et des fonctionnalités qui n'ont pas à rougir face à la concurrence.



La belle nouvelle, c'est que la version 4 est désormais disponible au téléchargement, offrant notamment de belles améliorations. Et après des semaines de bêta test, on peut voir dire que le petit n'a rien à envier aux plus grands !

Luminar 4 est désormais disponible au téléchargement

Quid des nouveautés ? On va commencer par le plus impressionnant : AI Structure. Cette fonctionnalité, comme le montre la vidéo ci-dessus, permet d'ajouter des détails à une photo automatiquement sans affecter négativement les personnes ou les autres sujets.



AI Structure identifie automatiquement les objets tels que les personnes et leurs visages, la peau, le ciel, les bâtiments et plus, et les améliore intelligemment. Au lieu d’ajouter une structure à une photo entière, il le fait de manière sélective, ce qui signifie que les photographes n’ont plus besoin de masquer ni d’effacer l’effet.



La seconde grosse nouveauté, c'est l'ajout de AI Sky Replacement, qui permet de changer la couleur du ciel, d'ajuster ses détails, le tout, très simplement.



AI Skin Enhancer, comme son nom le laisse deviner, permet d'améliorer automatiquement la peau de vos modèles. L'intelligence artificielle détecte automatiquement la peau, et lisse les défauts en seulement quelques secondes, faisant ainsi disparaître rides et boutons en appliquant un masque à l’image.



Portrait Enhancer, lui, n'est pas automatique puisqu'il permet de retoucher manuellement l'éclairage du visage, les yeux rouges, les yeux, les cernes ou encore le contour du visage.



Vous l'aurez compris, le logiciel mise énormément sur son intelligence artificielle, et le fait de fort belle manière. Toutes les nouveautés sont disponibles à cette adresse.



Pour vous offrir cette nouvelle version, il faudra compter 89 euros pour un nouveau client.