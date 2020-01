Front and Center : la gestion des fenêtres comme dans Mac OS classique

Une nouvelle application à destination de macOS vient de voir le jour, dont les développeurs semblent être de grands nostalgiques de Mac OS classique. En effet, Front and Center (v1.0.1, 3 Mo, MacOS 10.12) permet une gestion des fenêtres comme à l'époque : lorsqu'on cliquait sur une fenêtre d'une application en fond, toutes les fenêtres de cette application s'affichaient au premier plan.



Ainsi, on gagnait en vitesse et cette fonctionnalité avait un côté réellement pratique, qui s'est perdu dans les années suivantes avec le passage au mode moderne, dont seule la fenêtre cliquée se place sur le devant.

Front and Center : une application qui ramène Mac OS classique à la vie

John Siracusa et Lee Fyock semblent avoir la nostalgie des anciens Mac puisque les deux compères ont développé une application à destination du Mac App Store du nom de Front and Center.



Actuellement, lorsque vous cliquez sur une fenêtre d'une application en fond, seule la fenêtre choisie se met devant. À l'époque, c'était toutes les fenêtres de l'application en question qui faisaient leur apparition.



Front and Center propose donc de switcher entre ses deux modes très rapidement. John explique :

J'ai essayé de m'y habituer, mais je n'ai pas pu. Ensuite, j'ai essayé de persuader quelques-uns de mes amis développeurs de créer une minuscule application Mac qui implémente uniquement cette fonctionnalité. Mon ami Lee, développeur et utilisateur Mac de longue date, a finalement relevé le défi et créé une application simple pour le faire.

