La sortie d'un iPad Pro 5G pour 2020 ?

Il y a 3 heures

Julien Russo

Une grosse rumeur vient de débarquer il y a quelques heures. Apple lancerait cette année, pas un appareil compatible 5G, mais deux appareils. Si on savait que l'iPhone 12 intègrerait la 5G, on ignorait que la firme californienne allait proposer un nouvel iPad Pro en version WiFi et WiFi + 5G.

Un iPad Pro 5G avec les ondes millimétriques

L'année 2020 serait l'année de la 5G chez Apple. D'après les dernières informations communiquées par DigiTimes, la firme californienne aurait trouvé un fournisseur pour lui vendre des antennes 5G à destination de sa nouvelle génération d'iPad Pro.

C'est Advanced Semiconductor Engineering une société taïwanaise qui aurait été sélectionnée.

L'autre bonne nouvelle que dévoile cette rumeur, c'est l'ajout des ondes millimétriques avec cette intégration 5G. En effet, ces ondes permettent d'augmenter le débit descendant. Pour faire simple, c'est un "boost" de 5G. Vous pourrez atteindre des débits similaires d'une connexion FTTH en câble Ethernet.

Nous n'avons pour l'instant pas plus d'informations, mais on sait que la 5G qui sera proposée dans l'iPad Pro sera exactement la même que celle de l'iPhone 12.



La question c'est... Qui arrivera en premier ? L'iPad Pro 5G ou l'iPhone 12 5G ?