Bruxelles autorise les pays de l'UE à choisir leurs partenaires 5G

Cette "peur" de la firme chinoise fait le grand bonheur des entreprises Ericsson et Nokia, comme on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Huawei n'est cependant pas totalement à l'abandon, puisque dernièrement le Royaume-Uni a décidé de donner à la firme chinoise la permission de déployer des équipements de façon " limité ". Source

Avec Huawei il y a toujours cette paranoïa d'espionnage du gouvernement chinois. Aux États-Unis, Donald Trump considère que l'entreprise pourrait s'avérer être dangereuse pour la sûreté nationale, il pourrait y avoir lieu une surveillance de grande ampleur si les équipements Huawei venaient à être déployés pour la 5G. Cette décision a fait réfléchir la France et les nombreux autres pays européens qui sont d'un seul coup plus très motivé à l'idée de donner leur accord pour que Huawei participe au déploiement du nouveau standard mobile. Suite à cette inquiétude générale, Bruxelles a décidé de ne pas donner d'obligation de sélection de partenaires. En effet, chaque pays pourront faire comme bon leur semble !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.