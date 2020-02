Airmail 4 fait son arrivée sur Mac avec abonnement

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

Si le client mail offert par Apple dans ses appareils ne vous convient pas, vous avez sans doute fait une recherche d'une équivalence sur votre iPhone ou votre Mac. Durant ces dernières, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur un certain Airmail (v4.0, 57 Mo, MacOS 10.12).



Développé par Bloop S.R.L., on parle de l'une des meilleures alternatives disponibles sur le marché ! Son crédo ? Un design épuré, une expérience utilisateur simple et de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer votre ou vos boites mail.



La belle nouvelle, c'est que l'application macOS vient de passer la quatrième, tout comme la version iOS. La mauvaise nouvelle, c'est que les développeurs ajoutent un abonnement mensuel et annuel pour profiter des nouveautés.

Airmail 4 : un nouveau design, de nouvelles fonctions et un abonnement

En effet, les développeurs semblent avoir cédé aux chants des sirènes et suivent la nouvelle mode de l'abonnement : ainsi, le téléchargement de l'application est désormais gratuit (il était de 9,99€ à l'époque), mais il faut débourser 3,49€/mois ou 10,99€/an, que ce soit sur macOS ou iOS.



Bien sûr, si vous ne souhaitez pas débourser de l'argent pour le client, c'est possible, mais vous serez limité en fonctionnalités. Pas de nouveau design, pas de nouveaux thèmes et pas de nouvelles actions personnalisables.



Pour les possesseurs de la version 3, vous pourrez mettre à jour et continuer à utiliser le client, sans les nouveautés...

Télécharger l'app gratuite Airmail 4