Pour faire des économies d'énergie, Orange couperait des fréquences 4G la nuit

Il y a 2 heures

Julien Russo

Orange organiserait-il la suspension de certaines fréquences 4G la nuit, afin de faire des économies d'énergies ? C'est la révélation surprenante que vient de faire un fidèle abonné Orange, qui a remarqué qu'avant 6 heures du matin, la vitesse de la 4G n'est pas la même qu'en journée.

Une technique d'Orange pour économiser de l'argent ?

Dans la logique des choses, c'est avant 6 heures du matin où on a les meilleurs débits en 4G, puisque l'utilisation de l'antenne est faible suite aux abonnés qui sont encore dans un profond sommeil.

Chez Orange, la logique serait bien différente, puisque d'après un utilisateur du réseau, l'opérateur provoquerait volontairement la coupure de trois fréquences 4G, ce qui réduirait fortement les performances de la 4G, mais qui permettrait de faire une belle économie sur la consommation électrique, si cela est provoqué à l'échelle nationale.



Orange qui se vante en permanence d'avoir le meilleur réseau mobile de France suspendrait toutes les fréquences au-dessus du 800 MHz en 4G à partir de 2h30 et jusqu'à 6h du matin. L'abonné qui est à l'origine de cette découverte a affirmé que les débits changent à la minute près et cela s'est répété pendant plusieurs nuits, alors qu'il se trouve à seulement 200 mètres de l'antenne.

Avant de révélé cette information au grand jour, il a voulu s'assurer qu'il ne se trompait pas, il a donc utilisé un analyseur de spectre et cela a confirmé ce qu'il pensait, les trois fréquences 4G disparaissent à 2h30 pile et réapparaissent à 6h01 du matin (la 2G et la 3G ne sont pas concernées).

Dans l'éventualité d'un problème technique, le dysfonctionnement ne serait pas aussi précis et répété chaque nuit.



Si Orange programme des interruptions de fréquences 4G pendant la nuit, c'est un fait grave, puisque cela doit être signalé dans les conditions générales d'abonnements des offres 4G. Ce qui est surtout gênant ce sont pour les abonnés qui travaillent la nuit et qui aimeraient profiter d'un bon débit 4G pendant leurs pauses.

On aurait presque envie d'avoir des explications de la part d'Orange !



