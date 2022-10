Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free : voici les mesures prises pour les économies d'énergie

L'hiver va être particulièrement difficile en France, le gouvernement appelle déjà les Français à faire des efforts pour consommer moins d'énergie, mais également les entreprises qui jouent un rôle tout aussi important. Les opérateurs viennent de dévoiler les mesures qui vont être prises pour réduire leur consommation d'énergie. Vous allez le voir ci-dessous, tout est fait pour que cela impacte le moins possible l'utilisation de votre forfait mobile ou de votre box internet.

Des efforts nécessaires

Réduire le chauffage, débrancher les appareils en veille, bien prendre l'habitude d'éteindre l'éclairage d'une pièce quand on la quitte, ne pas faire de machine à laver pendant les heures de pointe... Les particuliers sont déjà sensibilisés par les chaines de télévision, les réseaux sociaux et les médias pour faire attention à leur consommation électrique durant la période hivernale.



Chacun aura une responsabilité pour éviter un black-out pendant plusieurs heures, même les entreprises !

Les grands groupes viennent de recevoir des indications bien précises pour réduire leur consommation d'énergie, que ça soit de leurs bureaux ou de leurs boutiques.



Dans le cas d'Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, on peut ajouter les infrastructures mobiles, Fibre Optique et ADSL éparpillé dans toute la France. Bien sûr, il est hors de question de suspendre complètement l'activité des équipements, ce qui couperait instantanément l'accès à internet aux abonnés, mais il est possible de réduire la consommation grâce à quelques astuces.

Les mesures prises par Orange

Dans les prochains jours, Orange va mettre en place plusieurs mesures pour réduire sa consommation d'énergie. L'opérateur vise une baisse de 5 à 10% pendant les pics de consommation, un objectif qui va être difficile à atteindre, mais qui n'est pas impossible avec une certaine détermination.

Campagne de SMS : si vous êtes abonné Livebox, vous allez bientôt recevoir un SMS pour vous sensibiliser sur la consommation de votre box internet. Orange va vous recommander d'éteindre votre Livebox quand vous ne l'utilisez plus, d'activer le mode veille de votre Livebox et de votre boîtier TV et privilégier le WiFi plutôt que la connexion cellulaire sur votre smartphone

pour vous sensibiliser sur la consommation de votre box internet. Orange va vous recommander d'éteindre votre Livebox quand vous ne l'utilisez plus, d'activer le mode veille de votre Livebox et de votre boîtier TV et privilégier le WiFi plutôt que la connexion cellulaire sur votre smartphone Orange va informer les abonnés qui possèdent la Livebox 6 de l'existence de la fonctionnalité "veille prolongée" , ce mode permet à la Livebox de passer d'une consommation de 100% à 5% . Cela se fait sous forme de programmation, l'abonné peut activer la veille prolongée de 23h à 5h du matin (par exemple). Les 5% restants sont présents pour la sortie de veille. À noter que l'ensemble des services deviennent inaccessibles pendant la veille prolongée.

, ce mode permet à la Livebox de passer d'une consommation de 100% à . Cela se fait sous forme de programmation, l'abonné peut activer la veille prolongée de 23h à 5h du matin (par exemple). Les 5% restants sont présents pour la sortie de veille. À noter que l'ensemble des services deviennent pendant la veille prolongée. Orange éteint déjà l'ensemble de l'éclairage de ses boutiques partout en France depuis le 1er septembre. Cette initiative va continuer jusqu'au printemps !

Les mesures prises par SFR

SFR s'engage également à faire un geste pour réduire sa consommation d'énergie, cependant l'approche de l'opérateur semble largement plus timide que ses concurrents :

Dans quelques jours, les abonnés SFR qui utilisent le boîtier TV fournie dans leur offre recevront une mise à jour logicielle qui instaurera un nouveau mode de veille. Comme pour la Livebox 6, la consommation des boîtiers TV de SFR va passer de 100% à 10%. Il ne s'agira plus d'une simple veille qui laisse les composants internes en fonctionnement, mais d'une veille profonde qui ne laisse qu'une chose activée : la détection de la sortie de veille.

Les mesures prises par Bouygues Télécom

Du côté de Bouygues Télécom, plusieurs mesures stratégiques vont être mises en place dans les prochains jours, cela concerne les boutiques, mais aussi les infrastructures mobiles.

Comme chez Orange, l'éclairage des boutiques de Bouygues Télécom sera complètement éteint pendant les horaires de fermeture. Les responsables des boutiques auront pour instruction de tout éteindre dès qu'ils baissent le rideau de la boutique. Plus aucune lumière ne devra être allumée jusqu'à l'ouverture le lendemain matin .

pendant les horaires de fermeture. Les responsables des boutiques auront pour instruction de tout éteindre dès qu'ils baissent le rideau de la boutique. Plus aucune lumière ne devra être allumée . Bouygues Télécom va également agir sur son réseau mobile. Durant la nuit, le trafic internet est moins important, l'envoi des SMS/MMS est fortement réduit et les appels sont nettement moins nombreux. L'opérateur révèle que ses antennes mobiles vont passer en mode "économique" pendant toute la nuit, elles quitteront automatiquement ce mode au petit matin. L'opérateur a assuré que les abonnés ne verront aucune différence lors de l'utilisation de leur smartphone ou pendant qu'ils font un partage de connexion.

On imagine que les débits seront moins importants...

Les mesures prises par Free

Comme ses concurrents, Free a trouvé une solution fiable et pertinente pour réduire sa consommation d'énergie à l'échelle nationale. L'opérateur de Xavier Niel a pris une grande résolution pour réduire sa consommation, UniversFreebox a apporté plusieurs détails. Voici à quoi s'attendre pour les abonnés !

Entre minuit et 5h du matin, plusieurs fréquences seront complètement désactivées, il s'agira des cellules 3G et 4G en 2100 MHz. Les installations 5G en 3,5 GHz (les plus performantes pour le débit descendant) seront elles aussi suspendues.

Dès 5 heures du matin, tout se réactivera automatiquement. À noter qu'en cas d'une hausse de trafic de la part des abonnés Free Mobile, un système réactivera instantanément les fréquences. Comme pour Bouygues Télécom, une baisse de débit est à prévoir, mais le ressenti sera très limité pour les abonnés.

Toutes ces décisions ont pour objectif de réduire la consommation des opérateurs à hauteur de 10% maximum, chaque mesure veille à ne pas déranger les abonnés qui paient un forfait mensuel et qui veulent (logiquement) un fonctionnement optimal 24h/24h.

