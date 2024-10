Orange poursuit Free en justice pour des discours marketing trompeurs sur la 5G

Depuis que la 5G a été commercialisée en France par les opérateurs mobiles, il y a une course sur la couverture, mais aussi la performance. Alors que chaque opérateur se défend avec des discours marketing convaincants pour générer davantage de souscriptions, selon Orange, Free Mobile ne jouerait pas "franc-jeu" et utiliserait volontairement des communications trompeuses. Cette situation aurait complètement excédé Orange qui a décidé de poursuivre l'opérateur de Xavier Niel en justice.

Free Mobile a-t-il des arguments marketing trompeurs sur la 5G ?

Selon un rapport de La Tribune, Orange a déposé une plainte contre Free Mobile au Tribunal de Paris en février 2021, une information qui n'est pas récente, mais qui vient d'être dévoilé publiquement aujourd'hui. Ce que reproche Orange à Free Mobile, c'est la façon dont l'opérateur présente la couverture 5G aux visiteurs de son site mobile.free.fr. Free Mobile explique que son réseau 5G couvre déjà plus de 94% de la population en France, en partie grâce aux 2 000 personnes qui travaillent au quotidien partout en France pour améliorer la qualité du réseau.



Officiellement, aucune information n'est erronée dans cette communication, Free Mobile couvre bien 94% de la population française en 5G et les équipes sur le terrain sont très nombreuses pour dépasser le cap des 95%. Cependant, d'après Orange, ce n'est pas tout à fait honnête.

En 5G, les fréquences utilisées ne sont pas toutes égales en termes de performances. On distingue principalement trois gammes de fréquences :

Les bandes basses (autour de 700 MHz)

Les bandes moyennes (autour de 2,1 GHz)

Les hautes fréquences (3,5 GHz et plus).

Les bandes basses, généralement autour de 600-700 MHz, offrent une excellente couverture et une bonne pénétration des signaux à l'intérieur des bâtiments. Cependant, les débits proposés par ces fréquences sont souvent comparables à ceux de la 4G+, ce qui signifie qu'elles ne tirent pas pleinement parti des capacités maximales de la 5G. Ces fréquences sont particulièrement utiles pour assurer une couverture étendue dans les zones rurales et les régions où la densité de population est faible.



Free Mobile utilise énormément ces fréquences pour offrir une plus grande couverture 5G comparé à ses concurrents Orange, SFR et Bouygues Telecom. Néanmoins, l'opérateur de Xavier Niel ne mentionne pas sur son site qu'il y a bien plus de bandes basses déployées en France que de hautes fréquences.



On retrouve après les hautes fréquences, elles se situent autour de 3,5 GHz en Europe et représentent un équilibre entre couverture et performance. Elles permettent d'atteindre des débits nettement supérieurs à ceux de la 4G+, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée. Cette gamme de fréquences est souvent privilégiée pour les zones urbaines et suburbaines, où la demande en bande passante est plus importante en raison de la densité de population plus élevée.



Orange investie davantage sur les hautes fréquences, par exemple, selon le dernier rapport de l'Agence Nationale des fréquences, Orange en possédait 12 584 autorisés contre 7 792 pour Free Mobile. Les hautes fréquences (3,5 GHz) sont plus coûteuses à déployer, le spectre est plus onéreux, il y a plus d'antennes à installer et la technologie de "manière globale" est plus complexe et chère.



Ce que reproche Orange à Free Mobile, c'est un manque de franchise, au lieu de préciser que la couverture 5G en France est essentiellement des bandes basses, l'opérateur laisse sous-entendre que sa couverture est comparable à celle d'Orange en termes de performances. Bien sûr, quelqu'un qui s'intéresse à ce domaine va tout de suite comprendre en se renseignant sur le site de l'ANFR, mais la majorité des abonnés qui souscrivent ne connaissent pas du tout la différence entre une bande basse et les hautes fréquences.

À travers cette poursuite judiciaire en cours depuis 2021, Orange ne demande pas forcément une amende contre son concurrent, mais exige que la justice oblige Free Mobile à être plus clair sur la "vraie" et la "fausse" 5G dans son déploiement. Si Orange l’emporte, cette approche plus rigoureuse devra se faire sur le site de Free Mobile, dans ses publicités, en boutique ainsi que par téléphone lors de la souscription si le client demande des précisions sur la performance en 5G.



En ce qui concerne le procès en cours, une audience a eu lieu le 26 mars dernier et le jugement est prévu dans un peu plus d'un mois, le 15 mai. Pour le moment, ni Free Mobile ni Orange n'a communiqué publiquement sur cette poursuite judiciaire.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.