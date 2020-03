Comme la plupart des modifications iOS, il ne faut pas longtemps pour s'habituer à double-cliquer sur le bouton latéral afin de d'installer une app ou de déclencher Apple Pay par exemple. Mais pour certains, effectuer un double-clic sur le bouton latéral n'est pas si simple. Que ce soit parce que la personne utilise une coque épaisse qui empêche un accès facile au bouton latéral ou tout simplement parce qu'elle a du mal à réaliser le geste, ralentir la séquence du double clic est intéressant. Apple a prévu une solution toute simple dans les réglages d'accessibilité. Pour un double ou un triple clic , on peut définir la vitesse d'exécution pendant laquelle l'opération doit être réalisée. Dans le cas contraire, l'action ne sera pas déclenchée. Depuis iOS 13, rendez-vous dans Réglages > Accessibilité > Bouton latéral. Ici, vous trouverez l'option " Vitesse du clic " avec trois valeurs possibles : défaut, lente ou très lente. Sur iOS 12, il faudra passer d'abord par la rubrique "Général". Pour ceux qui aurait un iPhone avec un bouton Touch ID, il faudra juste choisir "Bouton d'accueil" plutôt que "Bouton latéral". Mais l'achat d'application ne se fait pas en double clic avec ces modèles. Juste Apple Pay ou les options d'accessibilité comme Voice Over ou la Loupe que l'on peut configurer en triple clic. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle astuce iPhone qui fait partie de notre rubrique "iPhone Facile".

Aujourd'hui, nous allons voir comment faciliter le double clic sur le bouton de l'iPhone 11 et autres iPhone XS, XR ou X . Depuis qu'Apple a supprimé le bouton d'accueil de l'iPhone, il a introduit une nouvelle façon d'installer des applications qui a provoqué une confusion sur ce qu'il faut "double-cliquer". Comme souvent sur iPhoneSoft, voici donc une nouvelle astuce pour les débutants qui vient garnir la section iPhone facile . Ces petites astuces iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac aident souvent les novices, mais peuvent également parfois surprendre les plus experts d'entre nous !

