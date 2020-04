Tuto AltStore : Installez tous les émulateurs sur iOS (N64, PSP, SNES, ...)

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Enzo Valvasori

AltStore, l'outil qui permet de signer et d'installer des applications sur son appareil non-jailbreaké, a été mis à jour la semaine dernière en version 1.3. Et comme nous allons le voir, cette nouvelle mouture apporte son lot de nouveautés et d'améliorations. De quoi se lancer dans l’émulation de jeux rétro que l’on a adoré sur PSP, SNES, Game Cube, N64 et autres.

Comment installer AltStore sur votre iPhone ou iPad

Depuis un Mac

Rendez-vous sur le site officiel de l'AltStore : https://altstore.io/ Téléchargez et installez la version de AltServer à MacOS Ouvrez AltServer et sélectionnez "Install Mail Plugin" Une fois terminé, relancez l'app Mail, puis allez activez ce plugin dans les préférences de l'app et redémarrez Mail Connectez votre iPhone ou iPad via cable ou par Wi-Fi Ouvrez AltServer et cliquez sur "Install AltStore", puis sélectionnez votre appareil. (Ex: iPhone de Enzo) Entrez votre identifiant Apple ainsi que votre mot de passe Une fois l'application installée, rendez-vous dans Réglages > Général > Gestion des profils, et acceptez le profil de l'AltStore Une fois tout cela effectué, vous pouvez commencer à l'utiliser !

Sur PC Windows

Rendez-vous sur le site officiel de l'AltStore : https://altstore.io/ Téléchargez et installez la version de AltServer pour Windows Dézippez l'archive, puis ouvrez "setup.exe" pour commencer l'installation Maintenant, connectez votre iDevice à votre PC. Déverrouillez le, et si demandé "Faire confiance à cet ordinateur" Ouvrez iTunes et activez la synchronisation Wi-Fi d'iTunes Wi-Fi Ensuite cliquez sur l'icône AltStore dans les processurs système (en bas à droite sur la flèche), puis cliquez sur Install AltStore, et choisissez votre appareil. Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe Une fois AltStore installé sur votre appareil, rendez-vous dans Réglages > General > Gestion des profils et accepter le profil de l'AltStore Une fois tout cela effectué, vous pouvez commencer à l'utiliser !

AltServer : l’astuce de Riley

Pour se jouer des limitations d’Apple, Riley a du développer AirServer. Une fois que la connexion est établie, AltStore envoie une application résignée / actualisée à AltServer en WiFi, qui utilise ensuite la même infrastructure de synchronisation WiFi iTunes sous-jacente à celle d'Apple pour la réinstaller sur votre appareil. Comme si vous veniez de la télécharger sur le PC / Mac pour la télécharger "proprement" sur l’iPhone ou l’iPad.

Les différents émulateurs disponibles pour iPhone et iPad

Sur AltStore : Delta Emulator, l'émulateur de GBA, NES, SNES, et N64 est déjà disponible depuis le début, car il a été développé par Riley Testut, qui a également créé ce store alternatif.



Si ce dernier vous intéresse, c'est très simple il vous suffit d'ouvrir l'AltStore sur votre iPhone ou iPad et de lancer le téléchargement puisqu'il est déjà inclus dans le store.

Pour ajouter de nouveaux jeux à Delta, vous pouvez suivre la marche à suivre détaillé dans notre précédent tutoriel.



En revanche, si vous êtes intéressé par un autre émulateur, il va vous falloir récupérer le fichier IPA pour pouvoir l'installer à l'aide de l'AltStore.



Pour vous faire gagner un temps précieux, nous vous avons listé les fichiers des différents émulateurs pour iOS :

Une fois tous vos fichiers .ipa téléchargés, ouvrez l'application AltStore depuis votre iDevice Rendez-vous dans la partie "My apps" Tappez sur l'icône + pour aller directement chercher votre fichier IPA Une fois l'application ajoutée, patientez quelques secondes avant qu'elle n'apparaisse sur votre écran d'accueil Et voilà, vous pouvez désormais jouer à vos anciens jeux grâce à ces émulateurs pour PSP, N64, Super Nintendo, Game boy et autre Mame !



N'oubliez pas de re-signer vos applications pour rallonger leur certificat avant 7 jours !



Partagez votre expérience et donnez-nous votre avis dans les commentaires ! Quel est le jeu qui vous manquait le plus ? Zelda Ocarina of Time, Mario 64, Mario Kart 64, Goldeneye 007, Patapon, Little Big Planet, Metal Gear ... ?