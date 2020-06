Plafond des titres restaurant : Il devrait augmenter de 19€ à 38€

Julien Russo

Avec le Covid-19 la restauration est l'un des secteurs qui a le plus souffert. Se limitant à la vente à emporter ou aux livraisons à domicile, quasiment tous les restaurateurs ont vu leur chiffre d'affaires s'écrouler. Pour dynamiser à nouveau ce secteur, le gouvernement devrait prochainement augmenter le plafond des titres restaurant.

Le plafond passerait de 19€ à 38€

Après la crise sanitaire que la France a vécu, les restaurateurs vont avoir besoin d'un sérieux coup de pouce pour rattraper ne serait qu'un dixième de ce qui a été perdu durant la période de confinement.

L'aide du gouvernement devrait passer par une augmentation du plafond des titres restaurants. En effet, en France des dizaines de milliers d'entreprises versent à leurs employés les paniers-repas sur des cartes de titres restaurants. On compte par exemple Swile, Edenred...



Jusqu'ici, les utilisateurs de ces cartes ne pouvaient pas dépasser 19€ d'achats par jour et la carte n'était pas utilisable les week-ends et jours fériés (sauf dérogation spéciale).

Le gouvernement français cherche en ce moment à passer un décret permettant de passer le plafond de 19€ à 38€ par jour. La carte serait également utilisable les samedis, dimanches et jours fériés jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

D'après Édouard Philippe, avec le confinement de nombreux titres restaurants n'ont pas été consommés. Avec cette mesure plus souple, cela devrait motiver les Français a dépensé leur argent disponible sur leur carte ticket restaurant.

Quand le Premier ministre a annoncé cette mesure mi-mai, il a expliqué que cette mesure va permettre : "d'accompagner la reprise pour les restaurateurs dans de bien meilleures conditions et cela va permettre à tous les titres restaurant qui n’ont pas été utilisés pendant le confinement d’être réinjectés dans l’économie de la restauration et des cafés ".



Un détail important est à savoir, c'est que la modification du plafond va concerner uniquement les restaurants et les cafés. En ce qui concerne les supermarchés, le plafond restera à 19€. Le gouvernement ne considère pas que ce secteur ait souffert de la période de confinement.