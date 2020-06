Free lance le quasi-direct pour le football

Avec les reports et annulations des différents championnats, mais également les différents rachats de droits télévisuels, une information assez importante semble être passée à travers les mailles du filet.



En effet, durant les enchères, la LFP a vendu un pack assez étonnant : le quasi-direct. Remporté par le célèbre opérateur Free, il devrait intéresser de nombreux téléspectateurs.



Les actions marquantes des matchs pourront être visionnées avec une minute de retard par rapport au réel direct.

Le quasi-direct va être mis en place par Free

Alors que les amoureux du ballon rond n'avaient d'yeux que pour les groupes remportant les différents droits de la Ligue 1, un nouveau pack proposé par la LFP semble être passé inaperçu.



Remporté par Free, le quasi-direct sera mis en place dès la saison 2020-2021 pour les abonnés. Mais, qu'est-ce que c'est cette offre exactement ? Comme son nom l'indique, les téléspectateurs pourront regarder les actions-clés des matchs le jour même, à la quasi bonne heure : une seule minute de retard sera constatée entre le vrai direct et la diffusion de Free.



Cette diffusion spéciale devrait pouvoir se faire via une application dédiée, avec la possibilité de diffuser jusqu’à 60 clips de 30 secondes, de quoi couvrir largement les matchs.



Plus d'informations arriveront prochainement...



