Tuto vidéo Apple : comment libérer de l'espace disque sur Mac

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Vous le savez, Apple vend ses Mac un certain prix et chaque option est coûteuse. Dans cet esprit, une grande partie des clients préfèrent un disque dur ou SSD réduit pour ne pas faire gonfler la facture.



Si vous êtes arrivé au bout de la capacité de votre machine et que vous ne savez plus quoi supprimer, Apple vous donne quelques conseils qui reprennent en grande partie notre tutoriel pour Mac.



iCloud, optimisations et suppressions

En trois phases, macOS permet de gagner de l'espace disque sans effort. En effet, comme nous vous le rappelions il y a quelques temps, Apple intègre un outil de gestion du stockage dans son système.





En allant dans le menu  puis "A propos de ce Mac", vous verrez alors un onglet "Stockage". Allez dessus puis vous aurez plusieurs possibilités :

La première idée d'Apple est de vous faire passer sur iCloud. Moyennant un petit forfait, vous pouvez stocker des centaines de giga sur le Cloud de la firme. Un moyen simple de stocker tout ce que vous voulez.



Si vous ne voulez pas payer, il reste les autres options intelligentes comme le vidage automatique de la corbeille (pas forcément une bonne idée si on souhaite retrouver un document supprimé par erreur), la suppression des films et séries vues sur Apple TV et surtout l'option "Réduire l'encombrement".



Avec ce bouton, vous afficherez directement la liste des fichiers volumineux, les apps qui ne sont plus compatibles, les fichiers de cache des navigateurs, etc. Tout est simple et vous n'avez qu'à faire votre choix pour gagner de l'espace disque.



Enfin, voici la vidéo d'Apple :