Astuce iOS 14 : comment dessiner des formes parfaites !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si vous aimez dessiner sur une photo, annoter une capture ou même griffonner des mots doux sur votre iPhone, voilà une nouvelle astuce pour iOS 14. Avec plus de 200 nouveautés, le dernier système d'Apple offre un tas de nouvelles possibilités. Cette fois, il s'agit de réaliser des formes parfaites

Annoter comme un pro avec iOS 14

La nouvelle fonctionnalité d'iOS 14 permet donc d'annoter une photo ou autre document de manière plus professionnel. Si vous êtes du genre à dessiner des flèches, des coeurs et autre, vous allez adorer cette nouvelle option qui s'occupe d'améliorer vos dessins sans effort. Voici un nouvel épisode "iPhone Facile".

iOS 14 : comment mieux dessiner sur iPhone et iPad

Ouvrez par exemple une photo puis faites "modifier"

Appuyez sur les "..." puis "Annoter"

A partir de là, vous pouvez dessiner à l'aide des outils en bas de l'écran. Jusqu'ici, rien ne change.

Mais au moment où vous avez créé une forme reconnaissable, ne levez pas le doigt tout de suite. Restez appuyé, et la magie opère.

Vous pouvez tester de nombreuses formes simples et même plus évoluées, iOS 14 et iPadOS 14 les reconnaissent et les améliorent. Rond, carré, triangle, étoile, coeur, losange, escalier, flèche, etc. Nous n'avons pas réussi à faire une lune par exemple, mais les griffonnages courants sont déjà supportés.

Voici une capture de ces nouveautés à retrouver sur iOS 14 et iPadOS 14 :



Vous aviez déjà utilisé cette astuce depuis votre passage à iOS 14 ? Nous en avons listé de nombreuses sur le nouveau système d'exploitation d'Apple, tapez juste "astuce" sur notre site / app.