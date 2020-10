Comment éteindre, redémarrer ou mettre en DFU son iPhone 12

Depuis 2016 et l'iPhone 12, l'extinction nécessite de passer par une nouvelle combinaison de touche, chose qui fonctionne évidemment sur les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro :

L'utilisation du processus de redémarrage forcé vous évite d'avoir à éteindre complètement l'iPhone et le rallumer manuellement.

Si vous voulez redémarrer rapidement votre iPhone 12 et iPhone 12 Pro, sans passer par les réglages, il y a une petite astuce à connaitre :

