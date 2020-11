Apple Mac M1 : les applications compatibles et celles en attente

Les applications dont la version Apple Silicon devrait voir le jour mais plus tard :

Les applications compatibles Intel et Apple Silicon :

Comme vous le savez, Apple a annoncé ses premiers Mac avec la puce maison M1 , ce qui introduit du changement sur la compatibilité des applications, qui ne seront pas toutes disponibles au lancement. Si les applications Apple seront bien évidemment toutes compatibles directement, les développeurs tiers vont quant à eux devoir effectuer quelques modifications. Voici donc une liste d'applications connues avec leur état au lancement, sachant qu'Apple utilisera son virtualiseur Rosetta 2 pour faire tourner les apps non optimisées sur les Mac ARM.

La transition vers l’architecture ARM (Apple Silicon M1) va se faire en douceur que ce soit sur le plan de la puissance ou sur le plan de l'ergonomie des logiciels puisque les développeurs ont de nouveaux outils à disposition. Voici donc une première liste des applications compatibles sur les nouveaux Mac Apple Silicon. La liste va bien évidemment s'étoffer dans les mois et années à venir.

