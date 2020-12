Final Cut Pro : une nouvelle possibilité de partage sur Facebook et YouTube

Hier à 22:27 (Màj hier à 22:27)

Guillaume Gabriel

Avec sa dixième version de Final Cut Pro (v10.5.1, 2,7 Go, MacOS 10.15.6), Apple a fait très fort pour son outil de montage vidéo. Proposant de nombreuses nouveautés, les développeurs ont également réussi à améliore les performances de l'application.



La Pomme a lancé une nouvelle mise à jour aujourd'hui, en marge de la mise à jour de macOS : estampillée 10.5.1, elle s'immisce encore un peu plus dans les réseaux sociaux.



Car oui, Apple offre une nouvelle option de partage pour YouTube et Facebook.

Final Cut Pro se met à YouTube et Facebook

Quand vous choisissez l'une de ces nouvelles options de partage, un fichier spécifique sera créé pour être téléchargé sur le service.

