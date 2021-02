HomeBrew 3.0 est compatible avec les Mac M1

Pour faciliter la vie des utilisateurs, Homebrew référence les paquets optimisés et les autres, dans deux fichiers différents. Cela sert également à installer chaque type dans un répertoire différent. Le reste ne change pas, que ce soit les commandes ou les possibilités. Exemple pour installer le paquet wget :

Voilà donc une bonne nouvelle pour cet utilitaire qui facilite l'installation d'autres paquets. D'ailleurs, ces derniers ne seront pas forcément compatible Mac M1, comme c'est le cas de Cocoapods pour les développeurs qui doivent suivre notre astuce (cf plus haut) pour y parvenir.

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

La version 3.0.0 est universelle, ce qui signifie qu'il tourne à la fois sur les Mac Intel et les Mac M1. En fait, c'est le script d'installation qui faire la fourchette afin de choisir la bonne version. Voici comment installer HomeBrew sur MacOS (ou même Linux) :

