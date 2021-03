3.4 milliards d'eSIM actives d'ici 2025

Les smartphones évoluent avec les années mais la façon de recevoir les données évolue également. Depuis un long moment, l'eSIM a fait son apparition pour venir remplacer nos bonnes vieilles cartes SIM physique. Une nouvelle étude confirme que d'ici une dizaine d'années, la carte SIM telle que nous la connaissons depuis les années 2010 sera amenée à disparaître.

L'avenir c'est l'eSIM

Nous le constatons tous, la technologie prend une place de plus en plus importante dans notre société. En janvier 2020, on estimait que 67% des personnes présentes sur Terre possèdent un smartphone. Les années passent et tout devient digital. On pense par exemple au marché des jeux vidéo ou le dématérialisé est désormais plus utilisé que les disques physiques en boutique, pareil pour la musique...



Pour ce qui est des cartes SIM, cela fait bientôt 2 ans que l'arrivée de l'eSIM prend petit à petit de la place sur le marché français et mondial. Le but final de cette démarche sera de remplacer totalement les cartes SIM physiques dans les années à venir par un système digital qui vous donne accès à votre forfait sans même insérer une puce à l'intérieur de votre smartphone.

Il va bien évidemment falloir des années pour que le remplacement total soit effectif mais une nouvelle étude révèle que cela avance à toute vitesse. Cette étude effectuée par Juniper Research nous révèle que les installations d'eSIM devraient passer de 1.2 milliards en 2021 à 3.4 milliards en 2025 soit une croissance de plus de 180% en 4 ans.

L'étude a révélé que les déploiements mondiaux d'eSIM dans tous les secteurs verticaux grand public augmenteront de 170% au cours des quatre prochaines années, l'adoption généralisée reposant sur le soutien des opérateurs de réseau. Il exhorte les fabricants d'appareils à faire pression sur les opérateurs pour qu'ils prennent en charge les cadres eSIM et accélèrent la maturation du marché.

Même si nous n'avons pas besoin d'une étude ultra sophistiquée pour se douter que l'eSIM va remplacer la SIM physique dans les années à venir, cela permet tout de même de réaffirmer une fois de plus que le digital finira toujours par l'emporter sur le physique grâce à son côté pratique mais également "écologique". Pour rappel, l'iPhone 12 sorti fin 2020 propose cette fameuse eSIM.