Apple Music et Apple Arcade devraient faire gagner plus de 8 milliards à Apple d'ici 2025

⏰ Hier à 20:28

Julien Russo

Depuis qu'Apple s'est lancé dans les services, l'entreprise a réalisé une percée sur de nombreux secteurs, celui du streaming musical avec Apple Music, celui du fitness avec Apple Fitness+, du stockage dans le cloud avec iCloud ou encore celui des jeux en streaming avec Apple Arcade. Rien ne semble arrêter Apple et ça se confirme dans les prévisions des analystes !

Apple Music et Apple Arcade en croissance de +36% d'ici 2025

Apple ne le cache plus, les ambitions sur le secteur des services sont gigantesques depuis plusieurs années, cela se traduit par divers investissements qui coûtent des centaines de millions de dollars pour la firme de Cupertino !

On pense à l'acquisition de startup pour Apple Music ou encore des dépenses dans les créations de contenus pour Apple TV+.



Pourquoi Apple se donne tant de mal ?

Il y a une raison simple : les résultats sont là et sont très encourageants pour l'avenir. Selon un récent rapport de Reuters, Apple Music et Apple Arcade devraient connaître une croissance de 36% pour atteindre 8,2 milliards de dollars dans 3 ans. N'oublions pas que cette analyse ne prend pas en compte les autres services qui génèrent bien plus d'argent à Apple.

Image by 9to5mac

L'analyste derrière cette révélation explique :

Les deux services devraient avoir une base d'abonnés combinés d'environ 180 millions d'ici 2025 - 110 millions pour la musique et 70 millions pour le jeu - stimulée par la diffusion rapide d'Internet et une industrie du jeu en plein essor, selon les analystes de JPM, dirigés par Samik Chatterjee.



Dans le détail, Apple Music devrait générer 7 milliards de dollars de revenus d'ici 2025, quant à Apple Arcade, le service de jeux devrait permettre à Apple de gagner 1,2 milliard de dollars.

Toujours selon les prévisions de Samik Chatterjee, le marché du gaming en streaming pourrait atteindre 360 milliards d'ici 2028 et 55 milliards de dollars d'ici 2025 pour le secteur de la musique en streaming.