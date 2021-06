Les astuces Photos sur iOS 15 : Exif, Live Text, Look Up, Date, Souvenirs

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

1



iOS 15 et iPadOS 15 ne sont pas des mises à jour spectaculaires, mais elles contiennent plus de 250 nouveautés. Et après les 10 astuces pour Safari, voici 5 astuces pour Photos. L'app d'Apple évolue encore avec des fonctions attendues comme la consultation des données Exif, la reconnaissance du texte dans les images, la reconnaissance des animaux, arts et fleurs, la possibilité de changer l'heure d'une photo ou encore des options pour les souvenirs.

Les nouveautés de Photos sous iOS 15

Métadonnées EXIF

Pour commencer, iOS 15 et iPadOS 15 affichent désormais les métadonnées EXIF dans l'application Photos. Il suffit de balayer vers le haut sur une image pour voir les coordonnées, les informations des capteurs utilisés, le modèle d'appareil, la focale, la résolution, l'heure, la date, etc. Apple vient de faire du mal à une catégorie d'applications qui en faisaient leurs forces.

Changer l'heure et la date d'une photo

Vous pouvez également désormais modifier la date et l'heure de prise d'un cliché dans l'application Photos. Même chose, on balaye vers le haut, puis on appuie sur le bouton "Ajuster".

Live Text (OCR)

Après les options cachées, voici Live Text, une fonction OCR puissante apportée par iOS 15 et iPadOS 15 qui repère tous les textes dans une photo et permet de les copier par exemple. Très pratique, on peut même utiliser Traduction pour avoir la correspondance dans sa langue. Google Lens n'a qu'à bien se tenir.



Comment ça marche Live Text ? On ouvre une photo, on attend un instant et on appuie sur le bouton à droite en forme de scanner pour faire apparaitre les mots en surbrillance comme par magie.

Look Up

Autre ajout intéressant, mais pour le moment réservé aux USA : Look Up. À la manière de Live Text, cette fonction permet d'identifier un animal sur une image et d'avoir une description. Mais cela ne s'arrête pas là puisque Look Up propose aussi la reconnaissance de plantes et de fleurs, ainsi que les tableaux d'arts. Encore quelque chose de très pratique.



Comment ça marche Look Up ? On ouvre une photo, on balaye vers le haut et on appuie sur le bouton "i" avec des étoiles.

Changer la musique dans Souvenirs

Les albums automatiques de Photos, les Souvenirs, évoluent. Plus dynamiques et encore plus beaux, ils autorisent également le changement de musique en allant piocher dans la base d'Apple Music. Une option géniale qui n'est pas forcément évidente de prime abord.



On ouvre un Souvenir, puis on appuie sur le bouton Apple Music en bas à gauche. De là, on peut balayer pour changer de morceau, ou bien appuyer de nouveau pour aller choisir dans Apple Music. Et le bouton pour modifier l'effet visuel se trouve juste à côté.