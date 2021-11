TestFlight est disponible sur Mac

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

TestFlight est un superbe outil qui offre l'opportunité aux développeurs de faire tester les futures versions de leurs applications à des utilisateurs qu'ils invitent au préalable. Disponible exclusivement sur iOS et iPadOS jusqu'ici, TestFlight s'étend désormais à l'univers macOS, une bonne nouvelle qui était très attendue par les développeurs !

C'est désormais officiel, l'ensemble des développeurs macOS qui possèdent une application sur le Mac App Store peuvent faire tester de futures versions de leur app sur TestFlight.

Comme sur iPhone et iPad, les développeurs peuvent inviter jusqu'à 10 000 testeurs en envoyant un lien d'invitation par mail ou via un lien dédié.



Comme ça a toujours été le cas, les testeurs qui acceptent l'invitation devront télécharger l'app TestFlight et se connecter avec leur Apple ID afin de tester les bêtas dans le cadre du programme mis en place par le développeur.

Les premières rumeurs d'un lancement de TestFlight sur macOS sont apparues pour la première fois il y a tout juste un an.

L'indiscrétion avait été partagée par l'éditeur de l'app The Verifier (Avi David), celui-ci avait déclaré avoir obtenu des informations confidentielles qui indiquaient qu'Apple était intéressé pour proposer TestFlight sur Mac.



TestFlight est disponible dès maintenant sur le Mac App Store, les développeurs macOS ont également le feu vert pour utiliser l'application et envoyer les premières invitations.

