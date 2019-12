Comment utiliser la recherche vocale de l'app Youtube sur Smart TV

Guillaume Gabriel

Depuis quelques jours, il est possible de retrouver une nouvelle fonctionnalité au sein de l'application YouTube (v14.50, 195 Mo, iOS 11.0) : la recherche vocale qui vise à faciliter la recherche de contenu lorsque vous diffusez une vidéo YouTube sur un téléviseur intelligent.



Le fonctionnement est très simple, après avoir relié votre iPhone ou iPad à votre smart TV, il vous sera possible de rechercher avec votre voix via l'application mobile. Bien plus simple que de passer par la télécommande ou le voice control pas très au point de Samsung par exemple.

Comment faire fonctionner la recherche vocale de l'application YouTube avec les Smart TV ?

Téléchargez et lancez l'application YouTube sur votre ‌iPhone‌ ou ‌iPad Appuyez sur le bouton Diffuser (Cast) en haut de l'onglet Accueil. Lancez l'application YouTube sur votre Smart TV Dans le cas où vous n'avez pas encore connecté votre appareil iOS à votre Smart TV, il vous suffit de sélectionner Associer avec un code TV puis d'appuyer sur LEARN NOW Lorsque votre appareil iOS est connecté à votre téléviseur, vous verrez alors un curseur de volume, un bouton de télécommande et le nouveau bouton de recherche vocale C'est ce dernier qui nous intéresse : appuyez dessus et dites le mot ou la phrase que vous souhaitez rechercher sur YouTube. Les résultats de votre recherche vocale devraient alors apparaître sur votre téléviseur

