Promo Sosh : forfait 50Go à 14.99€ et 20Go à 11,99€

Il y a 3 heures

Alban Martin

2

Sosh riposte avec une nouvelle promotion sur ses forfaits mobiles 4G. Cette fois, l'opérateur low-cost d'Orange propose son forfait 50 GO à 14,99€ et son forfait 20 GO à 11,99€, soit respectivement 10€ et 8€ de moins par mois pendant un an.



Un excellent rapport qualité-prix pour un forfait complet doté d'une bonne couverture, qui vous permet de naviguer sur Internet tout en profitant des appels et SMS illimités, même si on trouvait une promotion un peu plus forte il y a quelques mois. La tendance est la même chez les concurrents.

Sosh lance les promos 2020 sur ses forfaits

Sosh veut attirer de nouveaux clients en proposant une belle remise sur ses deux forfaits phares, les 20 Go et 50 Go avec 8 et 10 € de réduction par mois pendant 12 mois, sans engagement.



Rendez-vous sur le site de Sosh pour passer commande avant la fin de l'opération qui vient de démarrer jusqu'au 20 janvier.



Une offre complète, qui vous permettra d'appeler de la France vers les fixes dans toute l'Europe...

Le forfait 50 Go en promo

Appels illimités (dont USA / Canada / Europe)

SMS/MMS illimités (Europe incluse)

50 Go d'Internet en France et en Europe (4G)

Carte SIM à 10€

Le forfait 20 Go en promo

Appels illimités

SMS/MMS illimités

20 Go d'Internet en France et en Europe (4G)

Carte SIM à 10€



