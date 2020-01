Un Smart Keyboard rétroéclairé pour iPad Pro en 2020

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

1

De nouvelles rumeurs viennent d'arriver, et c'est très chaud ! Selon un rapport de nos confrères de chez Digitimes, l'année 2020 marquerait l'arrivée d'un nouvel iPad Pro mis à jour, mais il ne serait pas seul...



En effet, Apple aurait revu son accessoire fétiche, qui n'est autre que le clavier : le Smart Keyboard serait dont rétroéclairé ! Mais, ce n'est pas tout, puisque le site web affirme qu'un MacBook Pro 13 pouces verrait le jour durant le premier semestre, avec le nouveau clavier ciseaux déjà mis en place pour la version 16 pouces.

Un nouvel iPad Pro avec clavier intelligent rétroéclairé

Mais, si l'arrivée d'un MacBook Pro 13 pouces avec nouveau clavier était prévisible (Ming-Chi Kuo avait précédemment annoncé qu'Apple allait actualiser chaque MacBook en 2020 avec le nouveau clavier), le plus intéressant concerne donc la venue d'une nouvelle version de l'iPad Pro.



Et pour célébrer ce retour, Apple aurait revu (et il était temps) son Smart Keyboard pour apporter un rétro-éclairage plutôt intéressant... Car oui, la Pomme a beaucoup misé sur son Apple Pencil ces derniers temps, et on comprend pourquoi, délaissant quelque peu son clavier intelligent.



Reste désormais à savoir quand seront commercialisés ces nouveaux produits, à savoir l'iPad Pro, son Smart Keyboard ainsi que le MacBook Pro 13 pouces.



Source