Le retour du logo Apple rétroéclairé sur Mac se précise dans un brevet

L'emblème lumineux du logo Apple, que l'on voyait autrefois dans les films, les cafés et autres bureaux, figurait sur le dos de nombreux MacBook lancés au début dans les années 2000, avant sa disparition soudaine en 2015. Mais la pomme pourrait être rallumée très prochainement à en croire un nouveau brevet.

La pomme bientôt rallumée sur les Mac ?

Déposé par Apple en mai 2022 et publié la semaine dernière par l'Office américain des brevets et des marques, un nouveau brevet résume diverses mises en œuvre de "dispositifs électroniques avec des structures miroir partielles rétroéclairées", mais l'exemple illustré ne laisse guère de doute quant au cas d'utilisation spécifique qu'Apple a en tête.

Un dispositif électronique tel qu'un ordinateur portable ou un autre dispositif peut avoir un boîtier. Des composants tels qu'un écran et un clavier peuvent être montés dans le boîtier. L'arrière du boîtier peut être pourvu d'un logo. Le logo ou d'autres structures du dispositif peuvent être dotés d'un miroir rétroéclairé partiellement réfléchissant. Le miroir peut donner au logo ou à d'autres structures un aspect brillant tout en empêchant la vue des composants intérieurs. En même temps, la transparence partielle du miroir permet à l'éclairage rétroéclairé de l'intérieur du dispositif de passer à travers le miroir.



Une ou plusieurs couches de film mince peuvent être configurées pour fournir au miroir partiellement réfléchissant un spectre de réflexion de la lumière visible souhaité, un spectre de transmission de la lumière visible souhaité, et un spectre d'absorption de la lumière visible souhaité. La réflectivité du miroir peut être configurée de manière à ce que le miroir serve de miroir sans tain pour le logo ou une autre structure. Le miroir peut avoir une couleur neutre telle que le gris clair ou peut avoir une couleur non neutre telle que l'or.

Patently Apple, qui a mis en lumière ce document, note que trois des ingénieurs cités sur le brevet n'ont rejoint Apple qu'en 2018, bien après que le logo rétroéclairé ait été abandonné sur les ordinateurs portables Mac, ce qui explique pourquoi une méthodologie différente est ici décrite.



Le premier ordinateur portable Mac avec un logo Apple éclairé était le PowerBook G3 de troisième génération lancé en 1999, et le symbole lumineux s'est avéré un pilier à travers les ordinateurs portables Apple consécutifs pendant plus de quinze ans. Le seul changement intervenu au cours de cette période est que le logo a été retourné à l'endroit, de sorte qu'il n'apparaissait plus à l'envers pour ceux qui le contemplait à distance.



En 2015, Apple a commencé à supprimer l'insigne lumineux de ses ordinateurs portables, en commençant par le MacBook 12 pouces ultrafin, qui était remplacé par un logo en métal poli, comme ceux que l'on voit sur les iPad. En 2016, une nouvelle génération de modèles MacBook Pro a poursuivi la tendance non éclairée, et Apple a continué ainsi jusqu'à présent.



Pour vous, un MacBook Pro 2023 avec une pomme allumée serait un argument de vente ?