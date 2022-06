Ross Young ne croit pas à un MacBook 12 pouces

La semaine dernière, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté qu'Apple envisageait de lancer un tout nouvel ordinateur portable de 12 pouces à la fin de 2023 ou au début de 2024. Sans savoir si il était question d'un modèle bas de gamme ou d'une version plus haut de gamme, le journaliste américain avait rapidement été conforté par un leaker expliquant qu'une puce M2 Pro était prévue.

Pas de retour du modèle 12 pouces pour cet analyste

Le spécialiste des écrans, Ross Young, analyste chez Display Supply Chain Consultants, vient de réagir. Il est dit "sceptique" quant à un nouveau MacBook de 12 pouces. Voici ce qu'a déclaré Young dans un tweet :

Nous sommes sceptiques sur un MacBook 12 pouces à ce stade. La stratégie d'Apple pour les ordinateurs portables est actuellement de 13" et plus. Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement en écrans MacBook Pro auxquelles nous avons parlé n'en sont pas conscientes.

Le MacBook 2015

Gurman et Young sont tous deux des sources fiables lorsqu'il s'agit de futurs produits Apple, il est donc possible qu'Apple en soit encore aux premiers stades du développement d'un nouveau MacBook de 12 pouces, au point que la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise n'a actuellement aucune connaissance de ces plans. Apple a également l'habitude de prototyper une grande variété de produits en interne, et elle ne va pas toujours de l'avant avec la sortie de tous ces produits, comme l'a souligné Gurman. ce dernier a souvent des informations en interne, alors que Young les a du côté des fournisseurs.



Ross Young a fait plusieurs révélations précises sur les projets d'Apple dernièrement, comme l'écran ProMotion de l'iPhone 13 Pro, l'écran de 8,3 pouces de l'iPad mini de sixième génération, les écrans mini-LED des MacBook Pro de 14 et 16 pouces 2021, l'écran légèrement plus grand de 13,6 pouces du nouveau MacBook Air, et bien d'autres choses encore.



Toutefois, rappelons qu'Apple a sorti des ordinateurs portables 12 pouces bas de gamme et haut de gamme dans le passé. En 2015, Apple a lancé un MacBook 12 pouces ultra-fin, mais son succès fût limité et il a été abandonné en 2019. Et au début des années 2000, Apple avait tenté un PowerBook G4 de 12 pouces assez cher, l'ancêtre du MacBook Pro.