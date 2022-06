Le futur MacBook Pro 12 pouces aurait une puce M2 Pro / Max

Mark Gurman rapportait hier qu'Apple envisageait de lancer un tout nouvel ordinateur portable de 12 pouces à la fin de 2023 ou au début de 2024. Le journaliste américain a déclaré qu'il n'est pas clair si le modèle de 12 pouces serait un MacBook bas de gamme ou un MacBook Pro plus haut de gamme.

Le leaker Majin Bu a depuis affirmé que le modèle sera un nouveau MacBook Pro de 12 pouces qui pourrait être équipé des puces M2 Pro et M2 Max de nouvelle génération d'Apple. Dans le MacBook Pro, les rumeurs prévoient que le processeur M2 Max sera doté d'un CPU à 12 cœurs et d'un GPU pouvant atteindre 38 cœurs, tandis que le M1 Max est doté d'un CPU à 10 cœurs et d'un GPU à 32 cœurs.

Par le passé, Apple a sorti des ordinateurs portables de 12 pouces bas de gamme et haut de gamme. À l'extrémité inférieure, Apple a introduit un MacBook de 12 pouces ultra-mince qui ne pesait qu'un kilo en 2015, mais l'ordinateur portable a été abandonné en 2019. Et à l'extrémité supérieure, Apple a proposé un PowerBook G4 de 12 pouces au milieu des années 2000, avant le MacBook Pro original.



Dans tous les cas, les puces personnalisées d'Apple offrent des performances impressionnantes par watt, ouvrant la voie à Apple pour introduire des MacBook ultra-portables et performants sans les contraintes thermiques des processeurs Intel que la société a utilisés au cours des quinze dernières années.



Majin Bu a des antécédents mitigés en matière de rumeurs sur Apple, mais il a gagné en crédibilité récemment après avoir tweeté qu'Apple prévoyait un nouvel iPad Pro de 14,1 pouces. La rumeur a depuis été soutenue par le très fiable spécialistes des écrans Ross Young, qui a tweeté que ses sources de la chaîne d'approvisionnement ont confirmé qu'Apple prévoit effectivement un nouvel iPad Pro de 14,1 pouces avec un écran mini-LED qui pourrait être lancé en 2023.



According to what my resource reported, Apple is working on a new 12-inch MacBook Pro that will be released in 2023. We do not know the processor yet but it is supposed to be equipped with M2 Pro and M2 Max, this suggests that it could join to the new 14 and 16 inch lineup. pic.twitter.com/e5T6Xu0p3C