Bouygues Télécom : Les forfaits 5G coûteront plus chers

Il y a 6 heures

William Teixeira

C'est sur le plateau "De quoi j'me mail" que Benoit Torloting, Directeur général adjoint de Bouygues Télécom a anéanti toute espérance de forfaits 5G au même prix que les forfaits 4G. En effet, il a affirmé que les prix devraient être plus élevés. La raison ? La consommation de data est plus importante en 5G.

Bouygues Télécom rejoint Orange sur des tarifs "plus élevés"

Il n'y a pas de secret, la qualité se paie. On le voit par exemple chez Orange qui a les prix les plus élevés du marché en France, mais derrière l'opérateur est numéro 1 du classement nperf dévoilé hier soir.

Côté Bouygues Télécom on se rapproche de plus en plus de la vision de l'opérateur de Stéphane Richard, plutôt que la bataille des prix interminables que se livre SFR et Free Mobile depuis plusieurs années.



Dans l'émission de RMC, le présentateur François Sorel a posé des questions bien ciblées concernant la future grille tarifaire que Bouygues Télécom. À ce petit jeu, le Directeur général adjoint a répondu sans aucun complexe et a expliqué clairement pourquoi les prix seront à la hausse avec la 5G.

Pour Benoit Torloting il ne fait aucun doute qu'il n'y aura pas le choix que de monter les tarifs des abonnements incluants la 5G. Il explique que pour en arriver à cette conclusion, il y a eu une observation de l'utilisation de la 5G dans les pays qui ont déjà un déploiement et des offres.



Ce qu'a remarqué Bouygues Télécom c'est que quand un abonné a un contrat proposant une connexion cellulaire en 5G, il a tendance à consommer 3, 4 voir 5 fois plus de data !

Et d'après lui, la data ce n'est pas gratuit, ça se paie. Après tout, il n'a pas tort...

Quand les forfaits deviennent de plus en plus complets en termes de nombre de gigas, en termes de services, quelque part il n’est pas absurde d'imaginer que les prix vont s’ajuster à la marge, peut-être de quelques euros

Vous l'aurez compris, les forfaits mobiles de Bouygues Télécom compatible 5G devraient augmenter de quelques euros. On imagine que pour le lancement de ces nouvelles offres, il n'y aura pas de "série spéciale", il faudra probablement attendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'avoir des prix vraiment compétitifs.

Concernant ceux ayant déjà un forfait, il est fort probable que l'opérateur ajoute une option payante pour la 5G.