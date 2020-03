iPad Mini 5 et iPad Air 3 : ils sont dispo sur le refurb français

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Bonne nouvelle sur le refurb, le magasin de produits reconditionnés d’Apple vient d’accueillir les derniers iPad Mini 5 et iPad Air 3 commercialisés depuis mars 2019. Les tablettes étaient déjà disponibles sur le refurb américain depuis un mois.

Apple baisse le prix des derniers iPad 2019

Les prix commencent à 379€ pour l’iPad Mini 5 et 479€ pour l'iPad Air 3. À titre de comparaison, l'iPad Mini 5 neuf s’échange à 449€ et l’iPad Air 3 à 569€ en France. Par contre, l’iPad Mini n’est pas en stock pour le moment.



Ces deux appareils prennent en charge l'Apple Pencil et sont propulsés par la puce A12 Bionic de l’iPhone XS et que l’on retrouve également dans l’iPhone XR.



En économisant de 70€ à 90€, vous pourrez ainsi vous offrir un accessoire comme le stylet d’Apple ou une coque clavier.



Si vous ne voulez pas d’un iPad d’occasion (mais remis en état proche du neuf), regardez notre article sur la promotion autour de l’iPad Mini 5 qui est justement à 381€ au lieu de 449€ en neuf.



En tout cas, rappelons que les produits reconditionnés Apple sont livrés avec une garantie complète d'un an et tous les accessoires d'origine.