Switch Manager : de nouvelles options rapides pour macOS

SwitchManager pour Mac est une application gratuite qui se loge dans la barre de tâches et vous permet de gérer vos puissants switchs sur votre Mac. Après avoir installé SwitchManager pour Mac sur votre Mac, vous pouvez gérer tous les switchs fréquemment utilisés à partir d'un seul endroit.

Profitons de ce début de semaine et de l'absence de grosses actualités pour vous parler d'une petite découverte que nous avons faite pour nos Macs, nos principales armes de travail. En effet, nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec Switch Manager , un outil permettant d'ajouter des options rapides dans la barre de tâches, très utile. Ainsi, il est notamment possible de cacher le dock, les fichiers présents sur le bureau ou d'activer le mode sombre.

