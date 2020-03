5G : L'Arcep annonce un lancement retardé à cause du Coronavirus

Il y a 1 heure

Julien Russo

Il fallait s'y attendre, le Coronavirus annule des événements incontournables, repousse la sortie des films et maintenant décale le lancement officiel de la 5G en France. L'Arcep a annoncé aujourd'hui que l’enchère des bandes de fréquences réservées à la 5G était reportée à une date indéterminée. Une nouvelle qui va obligatoirement retarder le lancement de la 5G chez nos opérateurs mobiles.

L’enchère était initialement prévue mi-avril

SFR, Bouygues, Orange et Free Mobile devront attendre un peu plus longtemps pour l’investissement dans les bandes de fréquences 5G. À cause de la crise sanitaire, l'Arcep a décidé d'annuler l'enchère qui devait avoir lieu courant le mois d'avril. Il a été expliqué que vu la situation actuelle, il était impossible d'organiser un rendez-vous aussi important.



Cette enchère est en réalité très intéressante financièrement pour l'État puisque cela lui permettra de gagner plus de 2 milliards d'euros une fois que les fréquences seront vendues aux opérateurs les plus "investisseurs".

L'Arcep a déclaré : "Nous allons étudier différents scénarios de reports pour être prêts le moment venu. Mais compte tenu des mesures de confinement actuelles, nous ne saurons pas les organiser mi-avril".

Il est donc logique à présent que si l’enchère des fréquences n'a pas lieu mi-avril, le lancement de la 5G prévu pour le mois de juin sera retardé pour tous les opérateurs français (y compris Orange qui est déjà dans les starting-blocks).

Suite à ce bouleversement de dernière minute, il est impossible de savoir pour l'instant le mois exact de la commercialisation des premières offres mobiles incluant l'accès au réseau 5G. On imagine malgré tout que le lancement devrait avoir lieu en septembre maximum. L'objectif étant que le réseau soit un minimum présent pour l'arrivée des iPhone 12 qui auront un modem 5G.



D'après Les Échos qui relaie l'information, les opérateurs seraient satisfaits de cette décision, même s'il elle ne fait clairement pas plaisir. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment avec la forte utilisation des connexions 3G/4G et ADSL/FTTH, les opérateurs ont clairement d'autres préoccupations, comme par exemple le maintien de la qualité du réseau au niveau national.