AirFoil diffuse le son du Mac partout (Apple, Chromecast, Sonos, Bluetooth)

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Airfoil est un logiciel que l’on connaît depuis plus de 10 ans chez iSoft (cf Airfoil transforme l’iPhone en enceinte Wifi) et qui permet de transformer un Mac ou un PC en serveur audio capable d'envoyer de la musique vers d'autres périphériques comme l’iPhone, l’Apple TV et autres ordinateurs. Mais depuis sa version 5.0 sortie en 2016 et jusqu’à maintenant avec la mouture 5.8.8, AirFoil a intégré de nombreux autres appareils comme le HomePod, le Chromecast, les modèles Sonos et même les enceintes Bluetooth classiques. Le voici arrive à maturité.

Les nouveaux appareils compatibles avec AirFoil

Airfoil permet de recevoir un flux sonore transmis par un Mac / PC sur un appareil tiers. Le logiciel de Rogue Amoeba peut capture tout ce qui tourne sur Mac comme Safari, Chrome, iTunes, Spotify et autre.

Depuis les dernières versions, outre le support de MacOS Catalina dans la version 5.8.8, Airfoil peut désormais communiquer avec de nouveaux appareils, dont ceux équipés en Bluetooth. Le logiciel peut ainsi atteindre des milliers de nouveaux récepteurs, casques et enceintes. Et ceux qui sont compatibles AirPlay comme le HomePod ou les Sonos, c’est toujours possible et fonctionne encore mieux avec les nombreuses améliorations.



En fait, Airfoil gère tout. Que vous ayez un iPad, un iPhone, une Apple TV, un Chromecast ou autre enceinte connectée, c’est tout bon. Il suffit de sélectionner la source et la ou les cibles et c’est parti.

Créer des groupes d’enceintes

Autre nouveauté arrivée ces dernières années, AirFoil permet de créer des groupes d’enceintes et de diffuser un son synchronisé. C’est du multiroom pour tous les appareils sans distinction de type, tout en ayant la possibilité de personnaliser les égaliseurs individuellement. Un vrai plus.

Pilotez Airfoil à distance et diffusez dans l’autre sens

Mais ce n’est pas tout. Si vous voulez diffuser dans l’autre sens (IPhone vers Mac) ou bien si vous voulez piloter Airfoil à distance, il existe une app additionnelle qui permet de tout gérer depuis un appareil iOS. Il s’agit de Airfoil Satellite qui est à télécharger gratuitement.

Installer Airfoil

Visitez le site d'AirFoil pour installer AirFoil (35$) sur Mac ou PC et téléchargez l’app iOS sur votre iPhone si vous souhaitez avoir un contrôle total :

Télécharger l'app gratuite Airfoil Satellite