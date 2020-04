Sosh propose un forfait avec 80 Go pour 14,99€/mois (à vie)

Il y a 4 heures

Julien Russo

10

Il est rare que Sosh propose une série limitée avec plus de 50 Go de data, mais sur ce coup-là l'offre low cost d'Orange nous sort le grand jeu avec un forfait proposant 80 Go de data en France métropolitaine et 8 Go depuis l'Europe et les DOM. Attention ce forfait est sur une durée limitée, si vous êtes intéressé, il faut s'y prendre le plus rapidement possible.

Série limitée : un forfait 80 Go à 14,99€/mois chez Sosh

Jusqu'au 27 avril 2020 à 9h00, Sosh propose une série limitée avec des appels, SMS et MMS illimités en France et jusqu'à 80 Go de data. Un gros quota de Go qui devrait plaire à de nombreux abonnés qui sont de plus en plus consommateurs en data.

Notons quand même que pour ceux qui reprendront leurs déplacements à l'étranger dès la fin de la crise sanitaire, vous pourrez profiter de 8 Go dans toute l'Europe ainsi que dans les DOM. Que ça soit pour la France ou à l'étranger, le débit est réduit au-delà.

Vous aurez des frais d'activation de 10€, ce qui correspond au prix de la carte SIM, celle-ci est compatible avec tous les smartphones.

À la souscription, vous avez également la possibilité de conserver gratuitement votre numéro de téléphone actuel.



Pour rappel, souscrire chez Sosh c'est profiter de toute la qualité du réseau d'Orange qui est d'ailleurs le réseau numéro 1 en France selon l'enquête de l'ARCEP qui date d'octobre 2018.



Profitez dès maintenant de l'offre à 14,99€/mois avec 80 Go de data à VIE !.