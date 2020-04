Turbo Boost Switcher : plus de performances ou d’autonomie sur Mac

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner en performances sur Mac, ou bien en autonomie avec Turbo Boost Swticher. Il s’agit d’un utilitaire qui agit indirectement sur la fréquence des processeurs Intel (donc pas de l’overclocking à proprement parler) mais sur le mode Turbo Boost des puces Intel.



Comme souvent sur iPhoneSoft, voici donc une nouvelle astuce pour les débutants qui vient garnir la section Mac facile.

Ces petites astuces iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac aident souvent les novices, mais peuvent également parfois surprendre les plus experts d'entre nous !

Le mode Turbo d’Intel

Si vous vous intéressez un tant soit peu aux performances des Mac (et même des PC), vous savez que les CPU Intel sont tous équipés d'un TurboBoost. Il s'agit d'une fonctionnalité matérielle qui permet de faire varier à la hausse (ou à la baisse) la fréquence de calcul des processeurs. Concrètement, les puces Intel sont cadencées à une certaine fréquence (ex: 1,8 Ghz) mais peuvent monter ponctuellement plus haut pour réaliser des tâches plus lourdes (ex: 2,8 Ghz). La différence de performances est énorme, mais cela a forcément un impact, notamment sur les Macbook, Macbook Air et autre Macbook Pro.



En pratique, Intel annonce des gains de 10 à 100% sur un seul coeur, mais cela vient avec de la chaleur en plus et de l'autonomie en moins. Un peu comme une voiture électrique.



La disponibilité et le gain de fréquence de la technologie Intel Turbo Boost 2.0 dépendent d'un certain nombre de facteurs comme :

Type de charge de travail

Nombre de cœurs actifs

Consommation électrique estimée

Puissance estimée

Température du processeur



Pour diverses raisons, certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'augmenter ou de diminuer la fréquence. Si vous êtes de ce qui veulent booster leur Mac au quotidien sans passer par un overcloking risqué, un logiciel gratuit comme Turbo Boost Switcher permet d'activer en permanence le mode Turbo d'Intel. A contrario, si pour vous l'autonomie est plus importante, vous pouvez complètement désactiver le mode Turbo.

Turbo Boost Switcher : comment activer le mode Turbo en permanence ou, au contraire, comment le couper

Si vous faites partie de l'une des deux catégories, il faut donc télécharger gratuitement l'utilitaire Turbo Boost Switcher pour Mac. Avec lui, vous pourrez désactiver le TurboBoost temporairement ou systématiquement au démarrage pour gagner en autonomie, mais aussi en silence. En effet, le fait de couper TurboBoost sur les puces Intel s'accompagnera d'un surplus de calme puisque le Mac chauffera moins et donc, ventilera moins.



Les développeurs de TBS parlent de 25% d'autonomie supplémentaire, nous avons constaté près d'une heure de plus sur un Macbook Pro 2018 en utilisation bureautique. Le gain se situe plutôt autour des 10-12%, ce qui est déjà intéressant.



Dans l'autre sens, les performances peuvent grimper de 100% selon votre processeur si vous avez Turbo Boost tout le temps. Pratique pour les joueurs, les utilisateurs pressés ou ceux qui travaillent sur des logiciels spécifiques.



Turbo Boost Switcher est une app qu'on ne trouve pas sur le Mac App Store, mais dont la dernière version 2.9 a été certifiée par Apple. En effet, TBS a été notarisée et est donc reconnue comme une logiciel de confiance par macOS. De plus, l'app est complètement compatible avec macOS Catalina.

La version payante : Turbo Boost Switcher Pro

Enfin, sachez que la version Pro est payante à 9,95$ avec quelques options intéressantes comme la possibilité de :

Désactiver le Turbo automatiquement sur certaines applications

Désactiver le Turbo si les ventilateurs tournent trop vite

Désactiver le Turbo si le Mac n'est pas en charge ou si batterie trop faible

Notifications en cas de changement

Mode sombre sur macOS

Mot de passe root à taper qu'une fois

Personnalisation de la barre de statut pour afficher les infos qu'on veut

Traduction en plusieurs langues dont le français.



Le mieux est de tester Turbo Boost Switcher gratuitement puis de craquer si l'app répond à vos attentes.