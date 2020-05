Cdiscount Mobile : promo sur le forfait 60 Go à 8,99€/mois !

Si vous cherchiez un forfait offrant le plus de DATA possible pour le prix le plus bas, Cdiscount Mobile vient de lancer son forfait 4G de 60 Go à 8,99€ ! La concurrence affiche habituellement ce genre de forfait à 12€ chez RED ou B&YOU voire 15€ chez Sosh. C'est d'ailleurs le prix de base des 60 Go chez Cdiscount.

Le forfait passe de 14,99€ à 8,99€ pour 60 Go

Chez Cdiscount Mobile, un opérateur virtuel (MNVO) qui utilise les trois réseaux opérateurs, l'offre du moment concerne donc son forfait à 14,99€/mois qui passe à seulement 8,99€/mois.



Dans ce forfait on retrouve les appels illimités, les SMS et MMS illimités et 60 Go de data en 4G (avec un débit ajustable au-delà). Et si vous êtes à l'étranger, vous avez droit à 3 Go dans l'UE et les DOM.

Les petits détails du forfait Cdiscount

Quand on souscrit à un nouveau forfait mobile, il vaut mieux connaitre tous les petits détails.



Dans l'offre, on retrouve ainsi :

La présentation du numéro

La portabilité entrante lors de la souscription

Le double appel

L'alerte conso dès que votre forfait est en dépassement

Le partage de connexion (mode modem)

La VOIP

L'option de blocage des usages premium (idéal enfant)

Carte SIM à 10€

L'offre Cdiscount est disponible jusqu'au 10 mai 2020, donc dépêchez-vous !



À tout moment, vous pourrez résilier l'offre sans frais, puisque celle-ci a l'avantage d'être sans engagement.