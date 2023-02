Cdiscount Mobile relance son forfait 100 Go pas cher à 9,99 € (+ 5G à 12,99 €)

Après une année 2022 très avare en promotion sur les forfaits mobiles, voilà que l'on repart sur de meilleures bases en 2023. Après l'offre 5G de Bouygues à 15,99, c'est Cdiscount Mobile qui lance un forfait de 100 Go à moins de 10€, ce qui est introuvable partout ailleurs dans le monde.

100 Go à 9,99€/mois seulement

Commençons par rappeler que Cdiscount Mobile est un MVNO, c'est-à-dire un Mobile Virtual Network Operator. Cela signifie que le spécialiste du commerce en ligne emprunte les réseaux des opérateurs traditionnels franiais, ce qui permet à ses clients de pouvoir choisir le réseau qui est le plus intéressant.



Cdiscount a passé un accord avec trois des quatre opérateurs, soit SFR, Bouygues Telecom et Orange, l'assurance d'avoir toujours du réseau partout en France.



Pour vous donner envie de venir chez lui, Cdiscount propose désormais une offre imbattable avec 100 Go à 9,99€/mois sans engagement.

Au programme de ce forfait à 9,99 euros :

Internet : 100 Go depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.

Internet en EU/DOM : +13 Go dans 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Appels, SMS/MMS : illimités en France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM

Les petits détails à connaître

Avant de souscrire, mieux vaut lire les petites lignes pour éviter les mauvaises surprises :

10€ de frais pour la carte SIM

de frais pour la carte SIM Vous avez une durée de 3 heures maximum par appel, au-delà l'appel se coupe et il faut rappeler votre correspondant

maximum par appel, au-delà l'appel se coupe et il faut rappeler votre correspondant Vous pouvez contacter 129 destinataires différents maximum par mois en France métropolitaine

maximum par mois en France métropolitaine Vous pouvez contacter 99 destinataires différents vers et depuis l'Europe et les DOM

vers et depuis l'Europe et les DOM Une facturation hors forfait se déclenche en itinérance à l'étranger (UE et DOM) si vous consommez votre forfait sur une durée de plus de 120 jours consécutifs (attention aux amis belges et suisses qui veulent profiter des forfaits français chez eux)

Une offre 5G

Cette promotion sur le forfait 4G est complété par une proposition 5G à peine plus chère : 12,99 euros ! Oui, c'est le forfait 5G le moins cher du moment.

