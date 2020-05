Free Mobile : L'iPhone SE disponible en location

Il y a 1 heure

Julien Russo

Depuis maintenant plusieurs années, Free Mobile a lancé une nouvelle tendance très en vogue sur le marché des smartphones : la location ! Maintenant que les forfaits avec des engagements de 24 mois pour financer le mobile ne sont plus appréciés par la majorité des consommateurs français, l'opérateur de Xavier Niel a eu l'idée de proposer des smartphones haut de gamme en location.

L'iPhone SE 2020 disponible en location chez Free Mobile

À peine sortie et déjà disponible en location chez Free Mobile !

On ne pourra pas dire le contraire, l'opérateur est réactif sur la mise à jour de son catalogue de smartphones.

Dès maintenant, vous pouvez souscrire à l'abonnement Free à 19,99€/mois (-4€ pour les abonnés Freebox) tout en choisissant la location de l'iPhone SE 2020.



Pour ce nouveau smartphone récemment lancé par Apple, il est proposé :

Le paiement comptant (479€)

Le 4x sans frais (122€ à la commande puis 119€ les trois mois qui suivent)

La location (69€ à la commande et 13€/mois pendant 2 ans)

Comme tous les autres smartphones, la location de l'iPhone SE vous engagera sur une durée de 24 mois. Le forfait mobile lui reste résiliable à tout moment. Mais attention les mensualités du mobile augmentent si vous résilier votre forfait mobile. Pour l'iPhone SE 2020 elles passent de 13€ à 18€/mois.

La location d'un mobile a ses avantages comme ses inconvénients.

Comme pour la location d'un logement, le smartphone ne vous appartiendra jamais. Il reste la propriété de Free, même si vous payez pendant 24 mois et au-delà.

Si vous choisissez de ne pas rendre le smartphone au bout de la deuxième année, que vous le rendez en mauvais état ou avec la fonction "Localiser mon iPhone" activée, vous serez facturé d'une pénalité de 150€.

Ce qui reste intéressant c'est le principe de louer un smartphone et de le renouveler avec une nouvelle location tous les deux ans. C'est un système parfait pour les personnes qui ne veulent pas de nouvel iPhone chaque année et qui préfèrent ne pas se prendre la tête à le revendre.



L'iPhone SE 2020 propose un écran Retina HD de 4,7" (toujours avec les bords), un appareil photo arrière de 12 mégapixels, la puce A13 Bionic, 3 Go de mémoire RAM, un mode portrait, Touch ID...

De plus, même si c'est un iPhone "d'entrée de gamme", cela ne l'empêche pas d'être plus rapide que tous les smartphones sous Android. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais Tim Cook !