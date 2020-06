Bouygues : une option onoff à 3€ sur les forfaits (un mois gratuit)

Alban Martin

Vous connaissez certainement l'application onoff qui permet d'avoir un second numéro - et même plus - sur son iPhone sans souscrire de forfait eSIM ou avoir une deuxième carte SIM. Et bien l'application lancée par Taïg Khris vient de signer un partenariat avec l'opérateur Bouygues Telecom pour proposer une option à 3€ dans les forfaits Sensations et B&You de plus de 1 Go. Ceci est valable sur iPhone et Android.

onoff : une offre avec un mois gratuit chez Bouygues

La nouvelle option permet donc d'avoir un abonnement Onoff à 3€ au lieu de 3,49€ en passant directement par le service, et surtout un mois gratuit pour démarrer. Bouygues qui va bientôt lancer l'eSIM (le 22 juin), offre donc une autre possibilité d'avoir un second numéro sur le même téléphone. Pas besoin d'avoir deux iPhone en poche donc, ni de changer de forfait.



On rappelle que OnOff existe depuis 2015 et qu'elle est principalement utilisée par les personnes qui souhaitent séparer leur vie professionnelle et personnelle, mais aussi ceux qui veulent souscrire à un service sur Internet ou vendre un bien par les petites annonces sur Leboncoin, Vinted, etc. Un bon moyen de ne pas être harcelé par la suite.

Voici les avantages de l'option onoff :

émettre et recevoir des appels en illimités en France métropolitaine (hors numéros spéciaux) ou décomptés de votre forfait en fonction de l'enveloppe voix si vous ne possédez pas un forfait incluant les appels en illimité (toujours en France métropolitaine, hors numéros spéciaux)

(hors numéros spéciaux) ou décomptés de votre forfait en fonction de l'enveloppe voix si vous ne possédez pas un forfait incluant les appels en illimité (toujours en France métropolitaine, hors numéros spéciaux) émettre et recevoir des SMS ou des MMS en illimité avec votre deuxième numéro de téléphone onoff . Vos usages Internet sont décomptés de votre enveloppe data, sauf si vous êtes connecté en WIFI.

. Vos usages Internet sont décomptés de votre enveloppe data, sauf si vous êtes connecté en WIFI. décider d’être joignable ou non, en désactivant / activant votre second numéro d’un seul geste via l'app

un répondeur spécifique

Une option sympa qui rejoint celle de Spotify chez l'opérateur qui proposent également de belles promotions sur les forfaits B&YOU.



Comment souscrire à l'option OnOff chez Bouygues

Toutes les explications concernant l'option onoff sont disponibles sur le site de Bouygues.

Depuis le web :

Sélectionner le numéro mobile avec lequel vous souhaitez souscrire à l'option onoff

Dans la rubrique " mon forfait et mes options ", cliquer sur " Ajouter des options "

", cliquer sur " " Sélectionner l'option onoff et cliquer sur "Découvrir"

Depuis l'app Bouygues :

Sélectionnez "Mes lignes" sur l'interface de l'application

Vérifiez et sélectionnez la ligne mobile avec laquelle vous souhaitez souscrire à l'option onoff

Descendre jusqu'à la rubrique "Mes options détenues" et cliquez sur "Accéder au catalogue des options" juste en dessous

Puis :