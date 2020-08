DearMob : une app gratuite pour transférer ses données sur iPhone et iPad

De nos jours, l'iPhone joue un rôle important car il contient beaucoup de nos précieux souvenirs et données, comme les photos amusantes que nous avons prises dans notre vie quotidienne ou pendant les vacances, les vidéos des moments heureux que nous avons tournées, les messages et les contacts de notre famille, amis, clients, etc. Par conséquent, au cas où notre iPhone serait cassé ou perdu par accident, il est nécessaire de faire des sauvegarde sur notre ordinateur de temps en temps.

Il existe de nombreuses façons de transférer et de sauvegarder un iPhone iPad : iTunes, iCloud et des logiciels tiers, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon d'utiliser DearMob iPhone Manager pour transférer, gérer, sauvegarder et restaurer les données sur iPhone, iPad pour Windows et Mac

Où télécharger gratuitement DearMob iPhone Manager?

Pour télécharger gratuitement cette alternative à iTunes, accédez à la page officielle de ce gestionnaire iPhone, cliquez sur "Télécharger gratuit".



Cliquez sur le bouton vert pour télécharger le fichier d'installation de DearMob iPhone Manager, puis activez avec la licence gratuite avant le 30 août. Cette licence fonctionne parfaitement comme la licence payante, sauf qu'elle ne prend pas en charge la mise à jour vers la nouvelle version. Après vous être enregistré, vous pouvez voir les principales fonctionnalités du gestionnaire DearMob iPhone depuis son interface.

Pourquoi DearMob est une excellente solution ?

Facile : DearMob iPhone Manager organise vos données de manière intuitive, vous pouvez tout ajouter, supprimer, tout modifier librement.

Sûr : connectez votre iPhone, iPad et ordinateur avec un câble USB, ce logiciel peut tout faire rapidement même si vous n'avez pas de connexion Internet, et cela ne se terminera pas de manière inattendue. Ce qui peut totalement éviter le risque d'effacement des données.

Rapide : uniquement pris en charge par la technologie d'accélération matérielle complète du processeur graphique, le gestionnaire d'iPhone DearMob n'a généralement besoin que de 8 secondes pour transférer 100 photos 4K, 35 secondes pour transférer 100 chansons, 50 secondes pour transférer un film de 1 Go, même si votre ordinateur est vieux.

Comment transférer des photos d'iPhone, d'iPad vers un ordinateur ?

Cliquez sur «Photos» sur l'interface principale, puis vous pouvez voir vos photos organisées par différents albums. Sélectionnez les photos que vous souhaitez transférer vers l'ordinateur, ou vous pouvez sélectionner l'ensemble des albums. Cliquez sur «Exporter», puis vos photos sélectionnées seront transférées vers l'ordinateur en quelques secondes.

Comment transférer des photos d'un ordinateur vers un iPhone, un iPad ?

Cliquez sur «Photos» sur l'interface principale Cliquez sur «Ajouter des photos», puis choisissez les photos que vous souhaitez ajouter à votre iPhone / iPad Cliquez sur «Sync», puis vos photos seront transférées directement sur l'ordinateur.



À propos, si vous souhaitez transférer de la musique, des vidéos, des contacts, des ebooks, des messages, etc., les méthodes sont similaires.

Comment sauvegarder iPhone / iPad avec DearMob iPhone Manager ?

Cliquez sur «Sauvegarder et restaurer» sur l'interface principale Cliquez sur «Sauvegarder maintenant», puis DearMob fera une copie complète de toutes vos données sur votre iPhone / iPad sur votre Mac ou PC.

Si vous souhaitez restaurer votre iPhone, choisissez simplement «Restaurer les fichiers de sauvegarde», puis choisissez les données de vos anciennes sauvegardes et cliquez sur «Restaurer maintenant». Quelques minutes plus tard, votre iPhone peut être récupéré.



Il existe d'autres fonctionnalités utiles du gestionnaire d'iPhone DearMob, telles que lorsque vous importez des vidéos sur iPhone, iPad, DearMob peut détecter et convertir automatiquement un format incompatible en MP4 ou MPV pour une lecture sans faille; il peut également agir comme un créateur de sonneries pour définir une partie de votre chanson préférée comme sonnerie; crypter vos fichiers avec un mot de passe afin que vos données soient toujours en sécurité si votre iPhone est perdu; monter votre iPhone comme un disque USB pour stocker les fichiers importants.



N'oubliez pas d'obtenir une copie gratuite du gestionnaire d'iPhone DearMob, qui coûte normalement 42,95€. Vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités de la version actuelle gratuitement et aussi longtemps que vous le souhaitez !

