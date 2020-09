Avec macOS Big Sur, les contenus Netflix en 4K c’est que pour la puce T2

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Grâce à macOS Big Sur qui ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez, vous allez pouvoir visionner des contenus en 4K sur Netflix. Cependant, pour cela il vous faut remplir plusieurs critères pour profiter des programmes en Ultra HD. Découvrez ce dont votre Mac a besoin et le forfait Netflix indispensable.

Netflix en Ultra HD sur Mac si...

Aujourd'hui, Netflix est l'une des plateformes de streaming qui propose le plus de contenus en Ultra HD, il faut dire que ça fait déjà plusieurs années que la firme de Reed Hastings a donné l'ordre de produire des contenus originaux en Ultra HD. Avec le temps et les nombreux ajouts dans le catalogue, les contenus en 4K se sont vite accumulés pour le plus grand bonheur des abonnés qui possèdent une télévision 4K.

Jusqu'ici, les utilisateurs de Mac ne pouvaient pas profiter des programmes en Ultra HD sur Netflix à cause de l'absence de compatibilité de Safari. Le navigateur d'Apple a toujours limité ses utilisateurs à des vidéos en 1080p, ce qui a toujours été regrettable.

Avec macOS Big Sur et l'arrivée de Safari 14, il deviendra possible de visionner des vidéos en 4K, que ça soit sur YouTube, Amazon Prime Vidéo ou encore Netflix, un énorme soulagement après une longue attente !

Cependant, dans la fiche d'assistance de Netflix il y a quelques critères à avoir pour profiter de l'Ultra HD sur votre Mac.

Dès que vous aurez installé macOS Big Sur, pourrez-vous regarder des contenus en 4K sur Netflix ?

Pour ça il vous faudra...

La dernière version de Safari . En effet, ce n'est pas parce que vous installez macOS Big Sur que vous aurez directement accès à l'Ultra HD sur Netflix. Il vous faudra installer Safari 14 !

. En effet, ce n'est pas parce que vous installez macOS Big Sur que vous aurez directement accès à l'Ultra HD sur Netflix. Il vous faudra installer ! Un Mac de 2018 ou plus récent . Netflix n'a rien contre les anciens Mac, mais ce dont a besoin la plateforme de streaming pour afficher des contenus en 4K c'est de la puce de sécurité T2 d'Apple.

. Netflix n'a rien contre les anciens Mac, mais ce dont a besoin la plateforme de streaming pour afficher des contenus en 4K c'est de la puce de sécurité d'Apple. Un écran qui gère le 4K à 60 Hz . Si vous utilisez un écran externe, la connexion HDCP 2.2 sera obligatoire !

. Si vous utilisez un écran externe, la connexion HDCP 2.2 sera ! Le forfait Premium . Vous connaissez le petit business de Netflix... Si vous voulez les programmes en Ultra HD il faut souscrire à l'abonnement " Premium " qui coûte 15,99€/mois . L'avantage c'est que vous avez aussi 4 écrans en simultané, idéal pour partager votre compte.

. Vous connaissez le petit business de Netflix... Si vous voulez les programmes en Ultra HD il faut souscrire à l'abonnement " " qui coûte . L'avantage c'est que vous avez aussi en simultané, idéal pour partager votre compte. Une connexion internet stable avec au minimum 25 mégabits par seconde. C'est précisément sur ce point que beaucoup de personnes risquent de sortir des critères d'éligibilité. Autrement dit il vous faudra une connexion VDSL2, un accès en Fibre coaxial ou Fibre P2P/PON.

À noter également que ce n'est pas parce que vous recevez le débit nécessaire sur votre box que cela va fonctionner, si vous êtes en WiFi il faudra que celui-ci distribue un débit descendant de 25 Mbit/s de façon stable.

Pour l'instant, il n'y a pas de date concernant la disponibilité de macOS Big Sur, comme souvent le nouvel OS sort en décaler par rapport aux autres versions que met en ligne Apple. Les récentes indiscrétions parlent d'une mise en ligne de macOS Big Sur courant le mois d'octobre.

