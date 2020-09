Orange en pole position sur les enchères 5G en France

Les enchères pour la 5G ont débuté hier et comme prévu la hiérarchie est respectée sur ce premier tour. Orange, leader de la téléphonie française s'est positionné sur le maximum autorisé, les autres sont restés moins agressifs.



Orange leader des enchères 5G

C'est hier, mardi 29 septembre 2020 qu'a commencé l'attribution des fréquences, bornes 5G. Les 4 opérateurs français, Orange, Bouygues, SFR et Free vont batailler pour tenter de remporter la meilleure offre et ainsi être le leader sur la 5G.



L'ARCEP, qui est l'autorité administrative chargée de réguler le secteur des communications électroniques a fait un point sur cette première journée qui semble logiquement en faveur d'Orange (leader du marché français).



Cette première journée concernait la bande 3.4 - 3.8 GHz de la 5G. Afin d'équilibrer au minimum les enchères, la limite fixée par opérateur était de 5 blocs au maximum. Comme prévu, Orange s'est placé sur 5 blocs soit le maximum autorisé. SFR et Bouygues ont quant à eux lancés leurs enchères sur 3 blocs chacun. Free n'est pas en reste mais commence plus doucement que les autres avec des enchères sur 2 blocs. Au total nous en sommes à 13 blocs demandés contre 11 disponibles au total.



C'est ainsi que les enchères vont se continuer jours après jour jusqu'à ce que les prix annoncés par les opérateurs ne soient plus suivis par les autres. Dès aujourd'hui, le prix du bloc est déjà passé à 90 millions d'euros selon l'ARCEP et à la fin de chaque session, le prix augmentera de 3M.



La 5G est un débat qui fait beaucoup parler ces derniers mois en France mais ce qui est sûr c'est que cela va rapporter un bon pactole à l'état.



