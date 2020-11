Promo : l'iPad Air 4 (2020) est moins cher !

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

4

Le nouvel iPad Air 4 est déjà moins cher chez certains revendeurs. Sorti en même que les iPhone 12 et 12 Pro, l'iPad Air 2020 partage le même coeur, à savoir la puce A14.



Si vous vouliez cette sorte d'iPad Pro Mini à prix encore plus réduit, voilà une belle occasion.

Achetez l'iPad Air 4 moins cher

La tablette milieu de gamme 2020 de la firme de Cupertino se place très bien en termes de rapport qualité / prix. Avec des capacités proches de l'iPad Pro et un prix inférieur de plus de 200€, l'iPad Air 4 est le compromis parfait. Beau, puissant et connecté, il laisse peu d'avantages à son grand frère, cf notre comparatif entre iPad Air 4 et iPad Pro 11.



L'iPad Air 4 se fait doubler par l'iPad Pro 2020 sur des détails comme le stockage de 128 Go, un Face ID à la place du Touch ID sur le bouton Power, un double capteur photo (ultra grand-angle) et un scanner Lidar. Pour le reste, tout est identique comme le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, l'écran bord à bord, etc. En revanche, la nouvelle puce A14 Bionic est seulement sur le dernier iPad Air 4.



La promotion rend la tablette encore plus intéressante, comme ce fut le cas récemment pour l'iPhone 12 moins cher.

Prix normal de l'iPad Air 4

iPad Air 4 64 Go à 669€

iPad Air 4 256 Go à 839€

Prix en promotion de l'iPad Air 4

Rakuten à 613€

Amazon à 639€ (terminé)

N'oubliez pas non plus les meilleurs accessoires pour iPad Air 4.