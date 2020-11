Nikon lance son logiciel pour transformer ses appareils photo en webcam macOS

Julien Russo

Depuis que les smartphones existent, les fabricants d'appareils photo voient leur chiffre d'affaires baisser tous les ans. En réalité, les consommateurs ne voient plus le réel intérêt d'investir dans un appareil photo professionnel quand on a un smartphone qui est capable d'enregistrer des vidéos en 4K et prendre des photos avec une qualité optimale. Du coup, pour conserver l'intérêt autour des appareils photo, les fabricants ont eu l'idée de sortir des logiciels utilitaires qui transforment les appareils photo en... webcam !



Nikon sort enfin son logiciel pour webcam

Si le smartphone a été révolutionnaire, il a fait beaucoup de mal à plusieurs secteurs, on pense par exemple à l'appareil photo, mais aussi aux baladeurs numériques. Les constructeurs d'appareils photo ont rapidement dû trouver des arguments commerciaux pour maintenir l'intérêt autour de leurs produits.

L'une des idées a été de convertir un appareil photo en webcam pour PC et Mac !

Si cela parait complètement dingue dans la tête de certaines personnes, cela a eu beaucoup de succès auprès des consommateurs. Aujourd'hui, on retrouve une multitude de streamer Twitch qui utilisent des appareils photo professionnels pour se filmer pendant qu'ils diffusent sur le service de streaming. Nikon est le dernier fabricant à proposer un logiciel de ce genre, jusqu'ici l'entreprise n'avait pas considéré cela comme une "priorité". Aujourd'hui, l'entreprise propose son tout premier logiciel utilitaire de webcam qui permet à un appareil photo de son catalogue d'être utilisé comme une webcam quand il est connecté en USB à un PC ou un Mac.

Engadget qui relaie l'information, explique :

Le logiciel gratuit Webcam Utility est disponible en version bêta pour Windows 10 et macOS. En plus des visioconférences, Nikon suggère que vous pouvez également utiliser un appareil photo sans miroir ou un DLSR pour la diffusion en direct, juste au cas où vous auriez eu des idées pour devenir une superstar Twitch.

Comme vous pouvez vous en douter, ce ne sont pas tous les modèles de Nikon qui vont être compatibles avec le logiciel Webcam Utility. Le fabricant à communiquer la liste des appareils qui peuvent servir dès maintenant de webcam à un PC ou Mac.

Z 7II

Z 7

Z 6II

Z 6

Z 5

Z 50

D6

D5

D850

D810

D780

D750

D500

D7500

D7200

D5600

D5500

D5300

D3500

Le logiciel (actuellement en bêta) est disponible dès maintenant sur le site de Nikon, à noter qu'il fonctionne sur macOS Catalina, Mojave et High Sierra. Nous n'avons pas d'informations concernant la prise en charge de macOS 11 Big Sur qui ne devrait plus tarder à être mis en ligne par Apple !