Comment ajouter Shazam dans le centre de contrôle sur iOS

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

2

Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter Shazam dans le centre de contrôle sur iOS.



Comme souvent sur iPhoneSoft, voici donc une nouvelle astuce pour les débutants qui vient garnir la section iPhone facile.

Ces petites astuces iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac aident souvent les novices, mais peuvent également parfois surprendre les plus experts d'entre nous !

Shazam : une nouveauté iOS 14.2 et iPadOS 14.2

Depuis quelques jours, iOS 14.2 est disponible sur iPhone, tout comme iPadOS 14.2 sur iPad. Alors que ces versions visent à ajouter la compatibilité avec les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max, Apple a également ajouté quelques nouveautés comme des emojis, le mode interphone avec le HomePod, le mode briefing de Siri, un nouveau lecteur multimédia ou encore Shazam dans le centre de contrôle. Et ce dernier nécessite une petite manipulation pour être effectif.

Tuto : utiliser Shazam plus rapidement

Pour avoir Shazam sous la main tout le temps, il faut :

Avoir mis à jour son appareil sous iOS 14.2

Aller dans Reglages

Aller dans Centre de contrôle

Descendre et ajouter « reconnaissance des morceaux »

Et voilà, quand vous voudrez savoir qui est derrière la chanson que vous entendez, affichez le CC puis tapotez sur le bouton Shazam. Il changera de couleur et une notification vous indiquera alors le morceau. Un tapotement dessus ouvrira l’app Shazam pour plus de détails. Facile non ?